ЗМІ: Переговори між Україною та РФ у Стамбулі можуть пройти 23–24 липня

Українська сторона на переговорах у Стамбулі 2 червня. фото: Getty Images

Цього тижня в Стамбулі може відбутися новий раунд переговорів між Україною та Росією - попередньо 23–24 липня.

Джерело: видання "İndependent Türkçe" з посиланням на дипломатичні джерела

Дослівно: "За даними дипломатичних джерел, цього тижня у Стамбулі відбудуться важливі міжнародні дипломатичні зустрічі. Окрім переговорів з європейськими країнами щодо ядерної програми Ірану, цього тижня у Стамбулі також очікуються переговори між Росією та Україною".

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Деталі: За даними журналістів, наразі точну інформацію про місце, час і рівень делегацій сторони не розголошують. Однак зустріч, ймовірно, пройде в середу або четвер.

Очікується, що сторони зосередяться на питаннях гуманітарної допомоги, обміну полоненими, безпеки критичної інфраструктури та ситуації в прикордонних районах.

Зазначається, що наразі визначення локації для зустрічі, розробка протоколів безпеки й логістична підготовка. За інформацією видання, переговори мають пройти за зачиненими дверима. Громадськість поінформують через письмові заяви.

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