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ЗМІ: Переговори між Україною та РФ у Стамбулі можуть пройти 23–24 липня

Анастасія ПроцПонеділок, 21 липня 2025, 10:21
ЗМІ: Переговори між Україною та РФ у Стамбулі можуть пройти 23–24 липня
Українська сторона на переговорах у Стамбулі 2 червня. фото: Getty Images

Цього тижня в Стамбулі може відбутися новий раунд переговорів між Україною та Росією - попередньо 23–24 липня.

Джерело: видання "İndependent Türkçe" з посиланням на дипломатичні джерела

Дослівно: "За даними дипломатичних джерел, цього тижня у Стамбулі відбудуться важливі міжнародні дипломатичні зустрічі. Окрім переговорів з європейськими країнами щодо ядерної програми Ірану, цього тижня у Стамбулі також очікуються переговори між Росією та Україною".

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Деталі: За даними журналістів, наразі точну інформацію про місце, час і рівень делегацій сторони не розголошують. Однак зустріч, ймовірно, пройде в середу або четвер.

Очікується, що сторони зосередяться на питаннях гуманітарної допомоги, обміну полоненими, безпеки критичної інфраструктури та ситуації в прикордонних районах.

Зазначається, що наразі визначення локації для зустрічі, розробка протоколів безпеки й логістична підготовка. За інформацією видання, переговори мають пройти за зачиненими дверима. Громадськість поінформують через письмові заяви.

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Що передувало: 

  • Президент Володимир Зеленський у п’ятницю призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
  • Говорячи про завдання Умєрова на цій посаді, Зеленський також сказав, що потрібно "активізувати перемовний трек" з Росією. "Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - заявив він.
  • Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що РФ є прихильником того, щоб "додати динаміки" переговорному процесу з Україною.
  • 18 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили можливість проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.
  • 19 липня Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні, а також наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів.
  • Зустрічі між делегаціями РФ та України відбулися 16 травня і 2 червня в Стамбулі.

Туреччинапереговориросійсько-українська війна
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