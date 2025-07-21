ЗМІ: Переговори між Україною та РФ у Стамбулі можуть пройти 23–24 липня
Цього тижня в Стамбулі може відбутися новий раунд переговорів між Україною та Росією - попередньо 23–24 липня.
Джерело: видання "İndependent Türkçe" з посиланням на дипломатичні джерела
Дослівно: "За даними дипломатичних джерел, цього тижня у Стамбулі відбудуться важливі міжнародні дипломатичні зустрічі. Окрім переговорів з європейськими країнами щодо ядерної програми Ірану, цього тижня у Стамбулі також очікуються переговори між Росією та Україною".
Деталі: За даними журналістів, наразі точну інформацію про місце, час і рівень делегацій сторони не розголошують. Однак зустріч, ймовірно, пройде в середу або четвер.
Очікується, що сторони зосередяться на питаннях гуманітарної допомоги, обміну полоненими, безпеки критичної інфраструктури та ситуації в прикордонних районах.
Зазначається, що наразі визначення локації для зустрічі, розробка протоколів безпеки й логістична підготовка. За інформацією видання, переговори мають пройти за зачиненими дверима. Громадськість поінформують через письмові заяви.
Що передувало:
- Президент Володимир Зеленський у п’ятницю призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
- Говорячи про завдання Умєрова на цій посаді, Зеленський також сказав, що потрібно "активізувати перемовний трек" з Росією. "Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - заявив він.
- Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що РФ є прихильником того, щоб "додати динаміки" переговорному процесу з Україною.
- 18 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили можливість проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.
- 19 липня Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні, а також наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів.
- Зустрічі між делегаціями РФ та України відбулися 16 травня і 2 червня в Стамбулі.