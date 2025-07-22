Армия РФ нанесла удар по жилому району Сум: среди раненых ребенок, много повреждений
Россияне нанесли удар по жилому району Сум, трое раненых, среди которых ребенок, еще 12 человек обратились к медикам, кроме того, повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров, общественное вещание "Суспільне Суми" со ссылкой на начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко
Прямая речь Григорова: "В результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.
В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов.
60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь".
Детали: Григоров добавил, что после удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. По предварительным данным, за помощью к медикам обратились 12 человек.
Также он уточнил, что на месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы.
Наслідки ворожої атаки на Суми ввечері 21 липня.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2025
Відео: Сумська ОВА pic.twitter.com/8UjvVTBAjy
По словам Кривошеенко, в результате российской атаки по Сумам трое раненых, среди них ребенок.
Напомним: Российская армия 21 июля нанесла дроновой удар по Путивльской громаде на Сумщине, пострадали 13 человек, среди них 5-летний ребенок.