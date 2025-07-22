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Армия РФ нанесла удар по жилому району Сум: среди раненых ребенок, много повреждений

Ольга ГлущенкоВторник, 22 июля 2025, 00:38
Армия РФ нанесла удар по жилому району Сум: среди раненых ребенок, много повреждений
фото: "Суспільне Сумы"

Россияне нанесли удар по жилому району Сум, трое раненых, среди которых ребенок, еще 12 человек обратились к медикам, кроме того, повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров, общественное вещание "Суспільне Суми" со ссылкой на начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко

Прямая речь Григорова: "В результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

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В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов.

60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь".

Детали: Григоров добавил, что после удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. По предварительным данным, за помощью к медикам обратились 12 человек.

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Также он уточнил, что на месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы.

По словам Кривошеенко, в результате российской атаки по Сумам трое раненых, среди них ребенок.

Напомним: Российская армия 21 июля нанесла дроновой удар по Путивльской громаде на Сумщине, пострадали 13 человек, среди них 5-летний ребенок.

Сумыроссийско-украинская война
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