Армия РФ нанесла удар по жилому району Сум: среди раненых ребенок, много повреждений

Россияне нанесли удар по жилому району Сум, трое раненых, среди которых ребенок, еще 12 человек обратились к медикам, кроме того, повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров, общественное вещание "Суспільне Суми" со ссылкой на начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко

Прямая речь Григорова: "В результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

Реклама:

В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов.

60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь".

Детали: Григоров добавил, что после удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. По предварительным данным, за помощью к медикам обратились 12 человек.

РЕКЛАМА:

Также он уточнил, что на месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы.

Наслідки ворожої атаки на Суми ввечері 21 липня.

Відео: Сумська ОВА pic.twitter.com/8UjvVTBAjy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2025

По словам Кривошеенко, в результате российской атаки по Сумам трое раненых, среди них ребенок.

Напомним: Российская армия 21 июля нанесла дроновой удар по Путивльской громаде на Сумщине, пострадали 13 человек, среди них 5-летний ребенок.