Білий дім виключив з преспулу Wall Street Journal

Білий дім виключив з преспулу видання Wall Street Journal і позбавив його можливості супроводжувати президента Дональда Трампа під час його майбутньої поїздки до Шотландії.

Джерело: CNN

Деталі: Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що ця зміна була зроблена "через фальшиву та наклепницьку поведінку Wall Street Journal", маючи на увазі недавню публікацію про Трампа та Джеффрі Епштейна (якого звинувачували в педофілії та організації проституції – ред.).

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CNN зазначає, коли "Білий дім взяв під свій контроль так званий "преспул", який супроводжує президента, журналісти занепокоїлися, що адміністрація Трампа використає цю можливість для покарання ЗМІ".

Пряма мова Левітт: "…Wall Street Journal або будь-яке інше інформаційне агентство не мають гарантованого спеціального доступу для висвітлення діяльності президента Трампа в Овальному кабінеті, на борту Air Force One та в його приватних робочих приміщеннях".

Деталі: Речниця Білого дому зазначили, що "Тринадцять різних інформаційних агентств братимуть участь у прес-пулі для висвітлення поїздки президента до Шотландії". Вона додала, що Wall Street Journal не буде серед них.

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CNN нагадує, що раніше завдання преспулу формувала Асоціація кореспондентів Білого дому (WHCA), незалежна група, яка представляє прескорпус. Однак у лютому Левітт взяла контроль над преспулом, надавши адміністрації нову форму впливу.

Довідково: Пул – це невелика група журналістів, які подорожують з президентом і висвітлюють події від імені всього прескорпусу. Ротація пулу є надзвичайно важливою, оскільки багато президентських подій, таких як фотосесії в Овальному кабінеті та питання і відповіді в літаку Air Force One, часто відбуваються в невеликих групах.

Що передувало: Видання Wall Street Journal писало, що серед листів, подарованих Джеффрі Епштейну на його 50-річчя в 2003 році, був і лист з ім'ям президента США Дональда Трампа і контуром оголеної жінки.

Нагадаємо: Агентство Associated Press подало до суду на адміністрацію Трампа за відсторонення від участі у президентських заходах через відмову називати Мексиканську затоку "Американською".

Федеральний суддя розпорядився повернути Associated Press до преспулу Білого дому.