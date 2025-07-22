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Белый дом исключил из пресс-пула Wall Street Journal

Ольга ГлущенкоВторник, 22 июля 2025, 01:36
Белый дом исключил из пресс-пула Wall Street Journal
Иллюстративное фото: Getty images

Белый дом исключил из пресс-пула издание Wall Street Journal и лишил его возможности сопровождать президента Дональда Трампа во время его предстоящей поездки в Шотландию.

Источник: CNN

Детали: Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что это изменение было сделано "из-за ложного и клеветнического поведения Wall Street Journal", имея в виду недавнюю публикацию о Трампе и Джеффри Эпштейне (которого обвиняли в педофилии и организации проституции – ред.).

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CNN отмечает, что когда "Белый дом взял под свой контроль так называемый "преспул", который сопровождает президента, журналисты обеспокоились, что администрация Трампа воспользуется этой возможностью для наказания СМИ".

Прямая речь Левитт: "...Wall Street Journal или любое другое информационное агентство не имеют гарантированного специального доступа для освещения деятельности президента Трампа в Овальном кабинете, на борту Air Force One и в его частных рабочих помещениях".

Детали: Пресс-секретарь Белого дома отметила, что "Тринадцать различных информационных агентств будут участвовать в пресс-пуле для освещения поездки президента в Шотландию". Она добавила, что Wall Street Journal не будет среди них.

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CNN напоминает, что ранее задачи пресс-пула формировала Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), независимая группа, представляющая прескорпус. Однако в феврале Левитт взяла контроль над пресс-пулом, предоставив администрации новую форму влияния.

Справка: Пул – это небольшая группа журналистов, которые путешествуют с президентом и освещают события от имени всего прескорпуса. Ротация пула чрезвычайно важна, поскольку многие президентские события, такие как фотосессии в Овальном кабинете и вопросы и ответы в самолете Air Force One, часто проходят в небольших группах.

Что предшествовало: Издание Wall Street Journal писало, что среди писем, подаренных Джеффри Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, было и письмо с именем президента США Дональда Трампа и контуром обнаженной женщины.

Напомним: Агентство Associated Press подало в суд на администрацию Дональда Трампа за отстранение от участия в президентских мероприятиях из-за отказа называть Мексиканский залив "Американским".

Федеральный судья распорядился вернуть Associated Press в пресс-пул Белого дома.

ТрампСМИ
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