Для керівників САП і НАБУ існувала заборона на виїзд у відрядження за кордон – джерела УП

Керівників САП Олександра Клименка і НАБУ Семена Кривоноса могли не випустити у закордонне відрядження, оскільки прикордонники мали відповідні позначки для заборони перетину ними кордону.

Джерело: стаття "Української правди" "Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ"

Дослівно: "На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні. Що їхнє повернення відбудеться у зовсім інший контекст, вони розуміли ще в моменті виїзду".

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Деталі: За даними джерел УП, на Кривоноса і Клименка у прикордонників стояли так звані "прапорці" – сигнал про заборону виїзду.

У статті зазначається, що після годин з'ясування і дзвінків у Київ, Кривоноса і Клименка випустили з країни. "На момент виходу тексту вони мали перебувати в дорозі назад, перервавши відрядження", - говориться у матеріалі.

Також, говорять співрозмовники УП в антикорупційному середовищі, не виключено, що "ми дочекаємось і такої "обґрунтованої" підозри самому керівнику НАБУ".

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В інтернеті уже гуляли якісь звинувачення його в причетності до якоїсь "оборудки". А після цього? Якщо ніхто не буде боятись красти і витрачати вкрадене, то робіть висновки самі", – сказав співрозмовник УП.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

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