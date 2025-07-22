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Для керівників САП і НАБУ існувала заборона на виїзд у відрядження за кордон – джерела УП

Станіслав Погорілов, Українська правдаВівторок, 22 липня 2025, 11:02
Для керівників САП і НАБУ існувала заборона на виїзд у відрядження за кордон – джерела УП
фото: колаж УП

Керівників САП Олександра Клименка і НАБУ Семена Кривоноса могли не випустити у закордонне відрядження, оскільки прикордонники мали відповідні позначки для заборони перетину ними кордону.

Джерело: стаття "Української правди" "Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ"

Дослівно: "На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні. Що їхнє повернення відбудеться у зовсім інший контекст, вони розуміли ще в моменті виїзду".

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Деталі: За даними джерел УП, на Кривоноса і Клименка у прикордонників стояли так звані "прапорці" – сигнал про заборону виїзду.

У статті зазначається, що після годин з'ясування і дзвінків у Київ, Кривоноса і Клименка випустили з країни. "На момент виходу тексту вони мали перебувати в дорозі назад, перервавши відрядження", - говориться у матеріалі.

Також, говорять співрозмовники УП в антикорупційному середовищі, не виключено, що "ми дочекаємось і такої "обґрунтованої" підозри самому керівнику НАБУ".

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В інтернеті уже гуляли якісь звинувачення його в причетності до якоїсь "оборудки". А після цього? Якщо ніхто не буде боятись красти і витрачати вкрадене, то робіть висновки самі", – сказав співрозмовник УП.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Що було раніше:

  • В понеділок Служба безпеки заявила про операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ", під час якої зокрема затримали співробітника центрального апарату Бюро, підозрюваного у шпигунстві на Росію.
  • У НАБУ поскаржились, що до працівників Бюро застосували силу, а слідчі дії відбувались без ухвали суду. Там також заявили, що доказів участі затриманого працівника відомства в антидержавній діяльності немає.
  • Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ), під час яких було викрито підозрюваного агента РФ, і планують обговорити ці події з керівництвом уряду.
  • Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у відповідь на заяву послів країн "Групи семи", у якій ті висловили занепокоєння слідчими діями СБУ щодо НАБУ, закликала Київ зберегти досягнення реформ.

НАБУкордонобшукиАнтикорупційна прокуратура
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