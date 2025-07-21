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У G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ: хочуть зустрічі з урядом

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 липня 2025, 21:08
У G7 заявили про серйозне занепокоєння через атаку на НАБУ: хочуть зустрічі з урядом
фото: Getty Images

Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ), під час яких було викрито підозрюваного агента РФ, і планують обговорити ці події з керівництвом уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву дипломатів

Деталі: Посли G7 зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах.

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"Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду", – йдеться в заяві.

Дипломати нагадали, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".

Уранці в понеділок СБУ провела обшуки в низки співробітників Національного антикорупційного бюро в межах операції з "нейтралізації російського впливу на НАБУ".

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У межах цих дій затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні економічної діяльності з Росією.

Було також затримано співробітника центрального апарату НАБУ, підозрюваного у шпигунстві для російських спецслужб.

У НАБУ поскаржились, що до працівників Бюро застосували силу, а слідчі дії відбувались без ухвали суду. Там також заявили, що доказів участі затриманого працівника відомства в антидержавній діяльності немає.

Паралельно Спеціалізована антикорупційна прокуратура стверджувала, що СБУ отримала доступ до всіх спецоперацій НАБУ. У СБУ це пізніше спростували.

Що було раніше: Минулого тижня посли G7 закликали новий уряд на чолі з Юлією Свириденко до подальшої роботи над реформами

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НАБУG7СБУкорупція
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