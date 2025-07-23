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Внутрішні суперечності варто вирішувати шляхом відкритого діалогу – Буданов

Ольга Глущенко Середа, 23 липня 2025, 00:22
Внутрішні суперечності варто вирішувати шляхом відкритого діалогу – Буданов
Кирило Буданов, фото: Getty Images

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що "Україну врятують сильні військо та інституції" і що нація програє, "якщо її розривають внутрішні суперечності".

Джерело: Буданов у соцмережах

Пряма мова Буданова: "Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності.
В нас одна спільна біда, один ворог".

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Деталі: На думку Буданова, "вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу".

Пряма мова Буданова: "Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції".

Ми повинні проявити мудрість і відповідальність".

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Передісторія:

  • 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. 
  • Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
  • Проте ввечері 22 липня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414 щодо НАБУ і САП.
  • Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що закон, який зменшує повноваження НАБУ і САП – є поверненням до Конституції і ніхто не ліквідує ці органи.

БудановНАБУАнтикорупційна прокуратура
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