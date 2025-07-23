Внутрішні суперечності варто вирішувати шляхом відкритого діалогу – Буданов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що "Україну врятують сильні військо та інституції" і що нація програє, "якщо її розривають внутрішні суперечності".

Джерело: Буданов у соцмережах

Пряма мова Буданова: "Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності.

В нас одна спільна біда, один ворог".

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Деталі: На думку Буданова, "вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу".

Пряма мова Буданова: "Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції".

Ми повинні проявити мудрість і відповідальність".

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