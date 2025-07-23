Внутренние противоречия следует решать путем открытого диалога – Буданов

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что "Украину спасут сильные вооруженные силы и институты" и что нация проиграет, "если ее разрывают внутренние противоречия".

Источник: Буданов в соцсетях

Прямая речь Буданова: "Украинская история научила нас – нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия.

У нас одна общая беда, один враг".

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Детали: По мнению Буданова, "решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога".

Прямая речь Буданова: "Уверен, что Украину спасут сильные вооруженные силы и институты".

Мы должны проявить мудрость и ответственность".

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