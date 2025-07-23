Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Внутренние противоречия следует решать путем открытого диалога – Буданов

Ольга ГлущенкоСреда, 23 июля 2025, 00:22
Внутренние противоречия следует решать путем открытого диалога – Буданов
Кирилл Буданов, фото: Getty Images

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что "Украину спасут сильные вооруженные силы и институты" и что нация проиграет, "если ее разрывают внутренние противоречия".

Источник: Буданов в соцсетях

Прямая речь Буданова: "Украинская история научила нас – нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия.
У нас одна общая беда, один враг".

Реклама:

Детали: По мнению Буданова, "решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога".

Прямая речь Буданова: "Уверен, что Украину спасут сильные вооруженные силы и институты".

Мы должны проявить мудрость и ответственность".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
  • Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
  • Однако вечером 22 июля на сайте Верховной Рады появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 о НАБУ и САП.
  • Глава СБУ Василий Малюк заявил, что закон, уменьшающий полномочия НАБУ и САП – возвращение к Конституции и никто не ликвидирует эти органы.

БудановНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский подписал скандальный закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП
В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан
видеоОккупанты расстреляли гражданского на велосипеде в Торском: ВСУ мгновенно отплатили
Суд арестовал руководителя детективов НАБУ, которого подозревают в связях с Россией
В ЕС пока не рассматривают приостановку финансирования Украины из-за действий в отношении НАБУ и САП
Умеров возглавит делегацию для переговоров с РФ – Зеленский
Все новости...
Буданов
"Если выживу": Буданов хочет оставаться во главе ГУР до конца войны с Россией
Буданов: Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца года
Социология: Украинцы больше всего доверяют трем должностным лицам
Последние новости
02:18
Генпрокурор рассказал подробности об обысках у сотрудников НАБУ
01:36
Зеленский в обращении затронул скандальную тему НАБУ и САП, но не упомянул о протестах
01:16
Пожары и перебои с электричеством: армия РФ атаковала Сумскую область и Кривой Рог
00:42
Кравченко заявил, что не будет забирать дело Чернышова в САП
00:22
Внутренние противоречия следует решать путем открытого диалога – Буданов
00:12
Кравченко: НАБУ не будет подчиняться генпрокурору, мы будем одной семьей
23:56
Малюк вступился за закон о НАБУ и САП: Никто их не ликвидирует – это возвращение к Конституции
23:48
Трамп захотел расследования против Обамы
23:06
обновленоЗеленский подписал скандальный закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП
23:04
Кулеба о действиях против НАБУ и САП: "Плохой день для Украины"
Все новости...
Реклама:
Реклама: