Внутренние противоречия следует решать путем открытого диалога – Буданов
Среда, 23 июля 2025, 00:22
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что "Украину спасут сильные вооруженные силы и институты" и что нация проиграет, "если ее разрывают внутренние противоречия".
Источник: Буданов в соцсетях
Прямая речь Буданова: "Украинская история научила нас – нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия.
У нас одна общая беда, один враг".
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Детали: По мнению Буданова, "решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога".
Прямая речь Буданова: "Уверен, что Украину спасут сильные вооруженные силы и институты".
Мы должны проявить мудрость и ответственность".
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Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
- Однако вечером 22 июля на сайте Верховной Рады появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 о НАБУ и САП.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что закон, уменьшающий полномочия НАБУ и САП – возвращение к Конституции и никто не ликвидирует эти органы.