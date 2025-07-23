Генпрокурор розповів деталі про обшуки у працівників НАБУ

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, у співробітників Національного антикорупційного бюро у понеділок проводилися обшуки не тільки щодо ДТП і російського впливу на установу, а й у справах щодо легалізації доходів та незаконного збагачення.

Джерело: Кравченко під час брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кравченка: "Обшуки були й у трьох осіб, які проходять по кримінальних провадженнях, пов’язаних із легалізацією доходів, а також із незаконним збагаченням. На сьогодні недостатньо доказів для повідомлення про підозру (цим особам – ред.), досліджуються ті чи інші матеріали, здобуті під час обшуку. Правова оцінка буде надана потім".

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Деталі: Генпрокурор прокоментував і справи щодо ДТП, у яких фігурують працівники НАБУ.

Пряма мова Кравченка: "По ДТП – я прийшов, побачив, що є провадження, які рік, скажу прямо, валяються з проведеними експертизами, з допитаними свідками, і у нас потерпілі без внутрішніх органів, деякі мають інші ушкодження… Це життя, так буває, кожен із нас може скоїти ДТП із якимись наслідками для здоров’я іншої людини… не дай Бог, до смерті. Це життя. Але перед законом усі рівні".

Деталі: Як приклад очільник ОГП навів ситуацію, коли нещодавно працівник прокуратури збив людину на смерть, і він пішов у суд щодо цього: "людина вбила людину і має відповідати перед законом".

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Пряма мова Кравченка: "Також у нас були обшуки у двох детективів, які, за здобутими доказами, начебто супроводжували Боголюбова під час його виїзду за кордон з України. Ми сьогодні з Василем Васильовичем (Малюком, головою Служби безпеки України – ред.) сказали про те, що правова оцінка ще не надана, ми перевіряємо факти, чи це випадковість, чи ні".

За його словами, наразі є дані і щодо того, що ці детективи начебто супроводжували бізнесмена Геннадія Боголюбова, а є дані, що вони, можливо, були у відрядженні.

Пряма мова Кравченка: "Ми об’єктивно підходимо до цього моменту, і я прямо говорю, що правова оцінка цьому ще не надана і доказів не здобуто конкретних, щоб можна було сказати (остаточно щодо цього – ред.)".

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Передісторія: