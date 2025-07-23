Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генпрокурор розповів деталі про обшуки у працівників НАБУ

Ольга Глущенко Середа, 23 липня 2025, 02:18
Генпрокурор розповів деталі про обшуки у працівників НАБУ
РУСЛАН КРАВЧЕНКО, ФОТО: РАДИО СВОБОДА

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, у співробітників Національного антикорупційного бюро у понеділок проводилися обшуки не тільки щодо ДТП і російського впливу на установу, а й у справах щодо легалізації доходів та незаконного збагачення.

Джерело: Кравченко під час брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кравченка: "Обшуки були й у трьох осіб, які проходять по кримінальних провадженнях, пов’язаних із легалізацією доходів, а також із незаконним збагаченням. На сьогодні недостатньо доказів для повідомлення про підозру (цим особам – ред.), досліджуються ті чи інші матеріали, здобуті під час обшуку. Правова оцінка буде надана потім".

Реклама:

Деталі: Генпрокурор прокоментував і справи щодо ДТП, у яких фігурують працівники НАБУ.

Пряма мова Кравченка: "По ДТП – я прийшов, побачив, що є провадження, які рік, скажу прямо, валяються з проведеними експертизами, з допитаними свідками, і у нас потерпілі без внутрішніх органів, деякі мають інші ушкодження… Це життя, так буває, кожен із нас може скоїти ДТП із якимись наслідками для здоров’я іншої людини… не дай Бог, до смерті. Це життя. Але перед законом усі рівні".

Деталі: Як приклад очільник ОГП навів ситуацію, коли нещодавно працівник прокуратури збив людину на смерть, і він пішов у суд щодо цього: "людина вбила людину і має відповідати перед законом".

РЕКЛАМА:

Пряма мова Кравченка: "Також у нас були обшуки у двох детективів, які, за здобутими доказами, начебто супроводжували Боголюбова під час його виїзду за кордон з України. Ми сьогодні з Василем Васильовичем (Малюком, головою Служби безпеки України – ред.) сказали про те, що правова оцінка ще не надана, ми перевіряємо факти, чи це випадковість, чи ні".

За його словами, наразі є дані і щодо того, що ці детективи начебто супроводжували бізнесмена Геннадія Боголюбова, а є дані, що вони, можливо, були у відрядженні.

Пряма мова Кравченка: "Ми об’єктивно підходимо до цього моменту, і я прямо говорю, що правова оцінка цьому ще не надана і доказів не здобуто конкретних, щоб можна було сказати (остаточно щодо цього – ред.)".

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Передісторія:

Офіс генпрокурораНАБУобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський у зверненні торкнувся скандальної теми НАБУ і САП, але не згадав про протести
оновленоЗеленський підписав скандальний закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
відеоОкупанти розстріляли цивільного на велосипеді в Торському: ЗСУ миттєво відплатили
Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією
В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП
Усі новини...
Офіс генпрокурора
Генпрокурор обговорив з представниками G7 "спецоперації" щодо співробітників НАБУ
Суд арештував без права застави співробітника НАБУ, якого підозрюють у співпраці з ФСБ
НАБУ і САП: Законопроєкт, який хоче прийняти Рада, знищить незалежність відомств. Закликають не голосувати
Останні новини
02:56
Генштаб: За минулу добу на фронті – понад 130 бойових зіткнень
02:18
Генпрокурор розповів деталі про обшуки у працівників НАБУ
01:36
Зеленський у зверненні торкнувся скандальної теми НАБУ і САП, але не згадав про протести
01:16
Пожежі і перебої з електрикою: армія РФ атакувала Сумщину і Кривий Ріг
00:42
Кравченко заявив, що не забиратиме справу Чернишова у САП
00:22
Внутрішні суперечності варто вирішувати шляхом відкритого діалогу – Буданов
00:12
Кравченко: НАБУ не підпорядковуватиметься генпрокурору, ми будемо однією сім'єю
23:56
Малюк заступився за закон щодо НАБУ і САП: Ніхто їх не ліквідовує – це повернення до Конституції
23:48
Трамп захотів розслідування проти Обами
23:06
оновленоЗеленський підписав скандальний закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: