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Генпрокурор рассказал подробности об обысках у сотрудников НАБУ

Ольга ГлущенкоСреда, 23 июля 2025, 02:18
Генпрокурор рассказал подробности об обысках у сотрудников НАБУ
фото: РАДИО СВОБОДА

По словам генпрокурора Руслана Кравченко, у сотрудников Национального антикоррупционного бюро в понедельник проводились обыски не только по ДТП и российскому влиянию на учреждение, но и по делам о легализации доходов и незаконном обогащении.

Источник: Кравченко во время брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кравченко: "Обыски были и у трех лиц, которые проходят по уголовным производствам, связанным с легализацией доходов, а также с незаконным обогащением. На сегодняшний день недостаточно доказательств для сообщения о подозрении (этим лицам – ред.), исследуются те или иные материалы, полученные во время обыска. Правовая оценка будет дана позже".

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Детали: Генпрокурор прокомментировал и дела по ДТП, в которых фигурируют сотрудники НАБУ.

Прямая речь Кравченко: "По ДТП – я пришел, увидел, что есть производства, которые год, скажу прямо, валяются с проведенными экспертизами, с допрошенными свидетелями, и у нас потерпевшие без внутренних органов, некоторые имеют другие повреждения... Это жизнь, так бывает, каждый из нас может совершить ДТП с какими-то последствиями для здоровья другого человека... не дай Бог, до смерти. Это жизнь. Но перед законом все равны".

Детали: В качестве примера глава ОГП привел ситуацию, когда недавно сотрудник прокуратуры сбил человека насмерть, и он пошел в суд по этому поводу: "человек убил человека и должен отвечать перед законом".

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Прямая речь Кравченко: "Также у нас были обыски у двух детективов, которые, по полученным доказательствам, якобы сопровождали Боголюбова во время его выезда за границу из Украины. Мы сегодня с Василием Васильевичем (Малюком, главой Службы безопасности Украины – ред.) сказали о том, что правовая оценка еще не дана, мы проверяем факты, является ли это случайностью или нет".

По его словам, сейчас есть данные и о том, что эти детективы якобы сопровождали бизнесмена Геннадия Боголюбова, а есть данные, что они, возможно, были в командировке.

Прямая речь Кравченко: "Мы объективно подходим к этому моменту, и я прямо говорю, что правовая оценка этому еще не дана и доказательств не получено конкретных, чтобы можно было сказать (окончательно по этому поводу – ред.)".

Знать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

Предыстория:

Офис генпрокурораНАБУобыски
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