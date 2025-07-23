Генпрокурор рассказал подробности об обысках у сотрудников НАБУ
По словам генпрокурора Руслана Кравченко, у сотрудников Национального антикоррупционного бюро в понедельник проводились обыски не только по ДТП и российскому влиянию на учреждение, но и по делам о легализации доходов и незаконном обогащении.
Источник: Кравченко во время брифинга, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Кравченко: "Обыски были и у трех лиц, которые проходят по уголовным производствам, связанным с легализацией доходов, а также с незаконным обогащением. На сегодняшний день недостаточно доказательств для сообщения о подозрении (этим лицам – ред.), исследуются те или иные материалы, полученные во время обыска. Правовая оценка будет дана позже".
Детали: Генпрокурор прокомментировал и дела по ДТП, в которых фигурируют сотрудники НАБУ.
Прямая речь Кравченко: "По ДТП – я пришел, увидел, что есть производства, которые год, скажу прямо, валяются с проведенными экспертизами, с допрошенными свидетелями, и у нас потерпевшие без внутренних органов, некоторые имеют другие повреждения... Это жизнь, так бывает, каждый из нас может совершить ДТП с какими-то последствиями для здоровья другого человека... не дай Бог, до смерти. Это жизнь. Но перед законом все равны".
Детали: В качестве примера глава ОГП привел ситуацию, когда недавно сотрудник прокуратуры сбил человека насмерть, и он пошел в суд по этому поводу: "человек убил человека и должен отвечать перед законом".
Прямая речь Кравченко: "Также у нас были обыски у двух детективов, которые, по полученным доказательствам, якобы сопровождали Боголюбова во время его выезда за границу из Украины. Мы сегодня с Василием Васильевичем (Малюком, главой Службы безопасности Украины – ред.) сказали о том, что правовая оценка еще не дана, мы проверяем факты, является ли это случайностью или нет".
По его словам, сейчас есть данные и о том, что эти детективы якобы сопровождали бизнесмена Геннадия Боголюбова, а есть данные, что они, возможно, были в командировке.
Прямая речь Кравченко: "Мы объективно подходим к этому моменту, и я прямо говорю, что правовая оценка этому еще не дана и доказательств не получено конкретных, чтобы можно было сказать (окончательно по этому поводу – ред.)".
Знать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ
Предыстория:
- Утром источники УП в СБУ сообщили, что в разных областях Украины проходят обыски, поскольку Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по "нейтрализации российского влияния на НАБУ".
- Позже СБУ и ОГП сообщили, что задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова.