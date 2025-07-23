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Patriot для України: Пентагон веде переговори з окремими країнами – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 23 липня 2025, 03:18
Patriot для України: Пентагон веде переговори з окремими країнами – ЗМІ
фото: Getty Images

За даними суспільного мовника "Суспільне", в оборонному відомстві США ведуть переговори з низкою країн щодо передачі систем протиповітряної оборони Patriot Україні.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерело в американському уряді на умовах анонімності

Пряма мова джерела "Суспільного": "Це будуть окремі угоди з окремими країнами".

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Деталі: За словами співрозмовника, Міністерство оборони США (DoD) веде переговори із низкою країн про можливі двосторонні угоди щодо постачання американських протиповітряних систем Patriot Україні. Наразі процес перебуває на стадії переговорів та не має дедлайну.

Співрозмовник видання не зазначив точну кількість держав-учасників переговорів, їх перелік і терміни виконання домовленостей.

Пряма мова джерела "Суспільного": "Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну".

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Деталі: За словами чиновника, обговорення з різними країнами тривають, і мета полягає в тому, щоб визначити, хто і що може надати.

У відповідь на уточнюючі запитання щодо анонсованих раніше Президентом Дональдом Трампом 17 систем Patriot Пентагон і Держдепартамент переадресовали запитання до Білого дому.

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Передісторія:

  • 14 липня Дональд Трамп знову висловив невдоволення діями Росії та заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.
  • Також Трамп заявив про передачу Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом. 

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