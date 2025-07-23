Patriot для Украины: Пентагон ведет переговоры с отдельными странами – СМИ

По данным общественного вещания "Суспільне", в оборонном ведомстве США ведут переговоры с рядом стран о передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник в американском правительстве на условиях анонимности

Прямая речь источника "Суспільного": "Это будут отдельные соглашения с отдельными странами".

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Детали: По словам собеседника, Министерство обороны США (DoD) ведет переговоры с рядом стран о возможных двусторонних соглашениях по поставкам американских противовоздушных систем Patriot Украине. Сейчас процесс находится на стадии переговоров и не имеет дедлайна.

Собеседник издания не указал точное количество государств-участников переговоров, их перечень и сроки выполнения договоренностей.

Прямая речь источника "Суспільного": "Пока нет конкретных сроков или дедлайна".

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Детали: По словам чиновника, обсуждения с различными странами продолжаются, и цель состоит в том, чтобы определить, кто и что может предоставить.

В ответ на уточняющие вопросы относительно анонсированных ранее Президентом Дональдом Трампом 17 систем Patriot Пентагон и Госдепартамент переадресовали вопросы в Белый дом.

Предыстория: