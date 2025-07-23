У Кремлі заявили, що переговори в Стамбулі – це частина підготовки до зустрічі Зеленського і Путіна

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що зустріч в Стамбулі є елементом підготовки до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал Вы слушали маяк, який наводить аудіокоментар Пєскова, російський "Інтерфакс"

Пряма мова прессекретаря Путіна: "Уся робота, яка повинна вестися щодо узгодження меморандумів – це і є підготовка зустрічі (лідерів країн – ред.). У цьому плані, так".

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Деталі: При цьому він зазначив, що без "складної" підготовчої роботи призначати можливу зустріч Путіна і Зеленського недоцільно.

Пєсков додав, що на черговому раунді російсько-українських переговорів серед іншого планується обговорення проектів меморандумів обох сторін щодо врегулювання.

"Тема переговорів досить складна, крім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті самі проекти меморандумів, якими обмінялися під час другого раунду", – цитує Пєскова "Інтерфакс".

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Черговий раунд українсько-російських переговорів у турецькому Стамбулі запланований на 19:00 23 липня. Станом на 12:00 повідомлялося, що українська делегація вже вирушила до Туреччини. РосЗМІ писали, що і російська делегація вилетіла до Стамбула.

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