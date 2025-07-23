В Кремле заявили, что переговоры в Стамбуле – это часть подготовки к встрече Зеленского и Путина
Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что встреча в Стамбуле является элементом подготовки к возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал Вы слушали маяк, который приводит аудиокомментарий Пескова, российский "Интерфакс"
Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов – это и есть подготовка встречи (лидеров стран – ред.). В этом плане, да".
Детали: При этом он отметил, что без "сложно" подготовительной работы назначать возможную встречу Путина и Зеленского нецелесообразно.
Песков добавил, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется среди прочего обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию.
"Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", – цитирует Пескова "Интерфакс".
Очередной раунд украинско-российских переговоров в турецком Стамбуле запланирован на 19:00 23 июля. По состоянию на 12:00 сообщалось, что украинская делегация уже отправилась в Турцию. РосСМИ писали, что и российская делегация вылетела в Стамбул.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе в Стамбуле 23 июля. Главой делегации назначили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, в ее состав вошли представители ОП, Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, СБУ, разведки, Верховной Рады и других структур.