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В Кремле заявили, что переговоры в Стамбуле – это часть подготовки к встрече Зеленского и Путина

Ирина БалачукСреда, 23 июля 2025, 13:12
В Кремле заявили, что переговоры в Стамбуле – это часть подготовки к встрече Зеленского и Путина
Дмитрий Песков. Иллюстративное фото: Getty Images

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что встреча в Стамбуле является элементом подготовки к возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал Вы слушали маяк, который приводит аудиокомментарий Пескова, российский "Интерфакс"

Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов – это и есть подготовка встречи (лидеров стран – ред.). В этом плане, да".

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Детали: При этом он отметил, что без "сложно" подготовительной работы назначать возможную встречу Путина и Зеленского нецелесообразно.

Песков добавил, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется среди прочего обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию.

"Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", – цитирует Пескова "Интерфакс".

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Очередной раунд украинско-российских переговоров в турецком Стамбуле запланирован на 19:00 23 июля. По состоянию на 12:00 сообщалось, что украинская делегация уже отправилась в Турцию. РосСМИ писали, что и российская делегация вылетела в Стамбул.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе в Стамбуле 23 июля. Главой делегации назначили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, в ее состав вошли представители ОП, Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, СБУ, разведки, Верховной Рады и других структур.

ПутинЗеленскийпереговоры
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Источники: Основная задача делегации в Стамбуле - организация встречи Зеленского и Путина
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