Кравченко про побиття працівників НАБУ під час обшуків: Відкрито кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття співробітника Національного антикорупційного бюро України під час обшуків 21 липня. Наразі тривають слідчі дії.

Джерело: кореспондент "Української правди" з брифінгу генерального прокурора Руслана Кравченка в Києві

Пряма мова: "Я дізнався, що один із працівників НАБУ прийшов до Соломʼянського районного управління поліції писати заяву (за фактом побиття під час обшуків – УП). Я сказав зареєструвати кримінальне провадження за тим фактом, що співробітники СБУ могли нанести тілесні ушкодження під час проведення слідчих дій".

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Деталі: Кравченко уточнив, що станом на зараз проводяться слідчі дії, правоохоронці допитують всіх учасників інциденту.

Передісторія:

Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.

Керівник НАБУ Семен Кривонос повідомив, що під час обшуків, які силовики проводили 21 липня, троє співробітників Бюро отримали тілесні ушкодження, але їм перешкоджали зняти побої.

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