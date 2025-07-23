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Кравченко про побиття працівників НАБУ під час обшуків: Відкрито кримінальне провадження

Ангеліна Страшкулич, Євген КізіловСереда, 23 липня 2025, 15:17
Кравченко про побиття працівників НАБУ під час обшуків: Відкрито кримінальне провадження
Генеральний прокурор Руслан Кравченко на брифінгу 23 липня. Фото: Українська правда

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття співробітника Національного антикорупційного бюро України під час обшуків 21 липня. Наразі тривають слідчі дії.

Джерело: кореспондент "Української правди" з брифінгу генерального прокурора Руслана Кравченка в Києві

Пряма мова: "Я дізнався, що один із працівників НАБУ прийшов до Соломʼянського районного управління поліції писати заяву (за фактом побиття під час обшуків – УП). Я сказав зареєструвати кримінальне провадження за тим фактом, що співробітники СБУ могли нанести тілесні ушкодження під час проведення слідчих дій".

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Деталі: Кравченко уточнив, що станом на зараз проводяться слідчі дії, правоохоронці допитують всіх учасників інциденту. 

Передісторія: 

  • Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня. 
  • Керівник НАБУ Семен Кривонос повідомив, що під час обшуків, які  силовики проводили 21 липня, троє співробітників Бюро отримали тілесні ушкодження, але їм перешкоджали зняти побої. 

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КравченкоНАБУобшуки
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