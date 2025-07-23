Кравченко про побиття працівників НАБУ під час обшуків: Відкрито кримінальне провадження
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття співробітника Національного антикорупційного бюро України під час обшуків 21 липня. Наразі тривають слідчі дії.
Джерело: кореспондент "Української правди" з брифінгу генерального прокурора Руслана Кравченка в Києві
Пряма мова: "Я дізнався, що один із працівників НАБУ прийшов до Соломʼянського районного управління поліції писати заяву (за фактом побиття під час обшуків – УП). Я сказав зареєструвати кримінальне провадження за тим фактом, що співробітники СБУ могли нанести тілесні ушкодження під час проведення слідчих дій".
Деталі: Кравченко уточнив, що станом на зараз проводяться слідчі дії, правоохоронці допитують всіх учасників інциденту.
Передісторія:
- Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.
- Керівник НАБУ Семен Кривонос повідомив, що під час обшуків, які силовики проводили 21 липня, троє співробітників Бюро отримали тілесні ушкодження, але їм перешкоджали зняти побої.
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