Кравченко об избиении сотрудников НАБУ во время обысков: Открыто уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины во время обысков 21 июля. В настоящее время ведутся следственные действия.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с брифинга генерального прокурора Руслана Кравченко в Киеве

Прямая речь: "Я узнал, что один из сотрудников НАБУ пришел в Соломенское районное управление полиции писать заявление (по факту избиения во время обысков – УП). Я сказал зарегистрировать уголовное производство по факту, что сотрудники СБУ могли нанести телесные повреждения во время проведения следственных действий".

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Детали: Кравченко уточнил, что на данный момент проводятся следственные действия, правоохранители допрашивают всех участников инцидента.

Предыстория:

Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля.

Руководитель НАБУ Семен Кривонос сообщил, что во время обысков, которые силовики проводили 21 июля, трое сотрудников Бюро получили телесные повреждения, но им препятствовали снять побои.

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