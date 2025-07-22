Під час обшуків побили 3 детективів НАБУ і перешкоджали їм зняти побої – Кривонос

Керівник НАБУ Семен Кривонос повідомив, що під час обшуків, які 21 липня проводила СБУ, троє його співробітників отримали тілесні ушкодження, але їм перешкоджали зняти побої.

Джерело: директор НАБУ Кривонос під час брифінгу 22 липня

Пряма мова: "Троє співробітників, які не були затримані і у яких проводився обшук, попередньо отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості. І вчора весь день вони не могли зняти побої, тому що з медичними закладами проводилася робота, щоб не приймати детективів.

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Цю роботу проводили, це оперативна інформація, на рівні одного з керівників підрозділів Київської міської державної адміністрації...

Вчора детективи після проведення обшуків, які не були затримані, до яких була застосована сила, звернулися до низки медичних закладів і їм відмовляли або неохоче йшли на те, щоб зафіксувати ступінь тілесних ушкоджень.

За нашою інформацією, проводилась робота з керівниками відповідних лікувальних закладів, щоб не приймати співробітників НАБУ для фіксування тілесних ушкоджень".

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Деталі: Кривонос також розповів, що тим працівникам НАБУ, яким вручили підозри, обирають запобіжні заходи.

Коментуючи підозри співробітникам, він розповів, що очікує вчинення тиску на себе чи керівника САП Олександра Клименка. Зокрема, не відкидає проведення слідчих дій чи "клепання якихось справ".

Також він заявив, що не проти самоочищення системи і відреагує, якщо хтось із його підлеглих працював на агресора, але це не привід знищувати незалежність НАБУ і САП.

Передісторія:

Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.

Силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків, але не вважають це порушенням закону, оскільки отримання таких ухвал могло "спричинити витік інформації" і "зашкодити проведенню спецоперацій".

Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.

Представники СБУ та Офісу генпрокурора також перевіряють стан охорони державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Перевірка стосується працівників НАБУ, які мають доступ до держтаємниці і до проведення негласних слідчих дій.

Верховна Рада ухвалила закон, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора, 22 липня. Наразі це незалежні антикорупційні інституції.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ