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Кравченко: Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора, дізнався про це з Телеграму

Ангеліна Страшкулич, Євген КізіловСереда, 23 липня 2025, 16:47
Кравченко: Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора, дізнався про це з Телеграму
Кравченко на брифінгу 23 липня. Фото: УП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко стверджує, що не просив збільшувати власні повановаження щодо контролю над НАБУ і САП.

Джерело: "Українська правда" з брифінгу Кравченка в Києві 23 липня

Пряма мова: "Збільшувати повноваження генерального прокурора я не просив. Мою думку не запитували".

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Деталі: Генпрокурор зазначає, що дізнався про зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), які передбачають посилення його впливу на антикорупційні органи, з телеграм-каналу народного депутата Ярослава Железняка.

Від усіх запитань щодо поспіху в ухваленні і підписанні закону генпрокурор відмахнувся тим, що закони ухвалює Верховна Рада, а він тільки виконує. 

Передісторія:

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  • Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", із правками, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. 
  • Керівники НАБУ та САП Семен Кривонос і Олександр Клименко закликали президента Володимира Зеленського не підписувати документ, який фактично знищує незалежність антикорупційних органів. Однак ввечері 22 липня Зеленський підписав закон
  • В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.

Знати більше: Останній генпрокурор з такою кількістю повноважень – це Пшонка. Як в питанні боротьби з корупцією Україну повертають до часів Януковича

КравченкоОфіс генпрокурораВерховна РадаНАБУ
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