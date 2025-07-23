Кравченко: Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора, дізнався про це з Телеграму

Генеральний прокурор Руслан Кравченко стверджує, що не просив збільшувати власні повановаження щодо контролю над НАБУ і САП.

Джерело: "Українська правда" з брифінгу Кравченка в Києві 23 липня

Пряма мова: "Збільшувати повноваження генерального прокурора я не просив. Мою думку не запитували".

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Деталі: Генпрокурор зазначає, що дізнався про зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), які передбачають посилення його впливу на антикорупційні органи, з телеграм-каналу народного депутата Ярослава Железняка.

Від усіх запитань щодо поспіху в ухваленні і підписанні закону генпрокурор відмахнувся тим, що закони ухвалює Верховна Рада, а він тільки виконує.

Передісторія:

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Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", із правками, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Керівники НАБУ та САП Семен Кривонос і Олександр Клименко закликали президента Володимира Зеленського не підписувати документ, який фактично знищує незалежність антикорупційних органів. Однак ввечері 22 липня Зеленський підписав закон.

В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.

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