Кравченко: Я не просил увеличивать полномочия генпрокурора, узнал об этом из Телеграма

Генеральный прокурор Руслан Кравченко утверждает, что не просил увеличивать свои полномочия по контролю над НАБУ и САП.

Источник: "Украинская правда" с брифинга Кравченко в Киеве 23 июля

Прямая речь: "Увеличивать полномочия генерального прокурора я не просил. Мое мнение не спрашивали".

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Детали: Генпрокурор отмечает, что узнал об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), которые предусматривают усиление его влияния на антикоррупционные органы, из телеграм-канала народного депутата Ярослава Железняка.

От всех вопросов о спешке в принятии и подписании закона генпрокурор отмахнулся тем, что законы принимает Верховная Рада, а он только исполняет.

Предыстория:

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Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с поправками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко призвали президента Владимира Зеленского не подписывать документ, который фактически уничтожает независимость антикоррупционных органов. Однако вечером 22 июля Зеленский все же подписал закон.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

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