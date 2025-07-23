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Кравченко: Я не просил увеличивать полномочия генпрокурора, узнал об этом из Телеграма

Ангелина Страшкулич, Евгений КизиловСреда, 23 июля 2025, 16:47
Кравченко: Я не просил увеличивать полномочия генпрокурора, узнал об этом из Телеграма
Кравченко на брифинге 23 июля. Фото: УП

Генеральный прокурор Руслан Кравченко утверждает, что не просил увеличивать свои полномочия по контролю над НАБУ и САП.

Источник: "Украинская правда" с брифинга Кравченко в Киеве 23 июля

Прямая речь: "Увеличивать полномочия генерального прокурора я не просил. Мое мнение не спрашивали".

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Детали: Генпрокурор отмечает, что узнал об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), которые предусматривают усиление его влияния на антикоррупционные органы, из телеграм-канала народного депутата Ярослава Железняка.

От всех вопросов о спешке в принятии и подписании закона генпрокурор отмахнулся тем, что законы принимает Верховная Рада, а он только исполняет.

Предыстория:

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  • Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с поправками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
  • Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко призвали президента Владимира Зеленского не подписывать документ, который фактически уничтожает независимость антикоррупционных органов. Однако вечером 22 июля Зеленский все же подписал закон.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

Знать больше: Последний генпрокурор с таким количеством полномочий – это Пшонка. Как в вопросе борьбы с коррупцией Украину возвращают во времена Януковича

КравченкоОфис генпрокурораВерховная РадаНАБУ
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