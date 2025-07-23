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Качка переконує Європу, що українські реформи для вступу в ЄС лишаються пріоритетом

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 23 липня 2025, 20:20
Качка переконує Європу, що українські реформи для вступу в ЄС лишаються пріоритетом
фото: Taras Kachka / Facebook

Віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції Тарас Качка пообіцяв гендиректору Директорату Єврокомісії з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST) Герту Яну Копману, що для України реформи для вступу в ЄС лишаються у пріоритеті.

Джерело: про це у середу повідомили в Офісі віцепрем’єра, пише "Європейська правда"

Деталі: Качка поінформував про зустріч президента України Володимир Зеленський з усіма керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

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Він запевнив європейського високопосадовця, що уряд "дуже серйозно підходить" до питань, пов'язаних із боротьбою з корупцією, й уважно стежить за позицією громадськості та експертного середовища. 

Також, за словами Офісу, ведеться "активна робота щодо збору та аналізу думок й позицій усіх зацікавлених сторін щодо закону".

"Євроінтеграційні трансформації, зокрема визначені Дорожною картою з верховенства права, залишаються для нас пріоритетом – Україна продовжить виконання кроків, спрямованих на досягнення цілей, визначених документом. Збереження відвертого і прозорого діалогу з ЄС та усіма структурами, а також наш рух до Євросоюзу – мій особистий пріоритет", – наголосив віцепремʼєр.

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Качка також поінформував Копмана щодо намірів якнайшвидше зустрітись для відкритого та чесного діалогу з експертами з переговорних груп, що опікуються питаннями, пов'язаними з правоохоронною системою та антикорупцією.

Качка запевнив європейського посадовця, що "його персональна мета – зберегти наявну довіру у відносинах між Україною та ЄС".

Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів заявив, що незалежність антикорупційних органів – це ключова умова руху України в ЄС, а в МЗС Швеції зазначили, що новий закон "викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інститутів України". 

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі

євроінтеграціяЄСреформиУкраїна
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