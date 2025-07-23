Качка убеждает Европу, что украинские реформы для вступления в ЕС остаются приоритетом

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка пообещал генеральному директору Директората Еврокомиссии по вопросам расширения и Восточного соседства (DG ENEST) Герту Яну Копману, что для Украины реформы для вступления в ЕС остаются в приоритете.

Источник: об этом в среду сообщили в Офисе вице-премьера, пишет "Европейская правда"

Детали: Качка проинформировал о встрече президента Украины Владимира Зеленского со всеми руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов.

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Он заверил европейского высокопоставленного чиновника, что правительство "очень серьезно подходит" к вопросам, связанным с борьбой с коррупцией, и внимательно следит за позицией общественности и экспертного сообщества.

Также, по словам Офиса, ведется "активная работа по сбору и анализу мнений и позиций всех заинтересованных сторон по закону".

"Евроинтеграционные трансформации, в частности определенные Дорожной картой верховенства права, остаются для нас приоритетом – Украина продолжит выполнение шагов, направленных на достижение целей, определенных документом. Сохранение откровенного и прозрачного диалога с ЕС и всеми структурами, а также наше движение в Евросоюз – мой личный приоритет", – подчеркнул вице-премьер.

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Качка также проинформировал Копмана о намерениях как можно скорее встретиться для открытого и честного диалога с экспертами из переговорных групп, занимающихся вопросами, связанными с правоохранительной системой и антикоррупцией.

Качка заверил европейского чиновника, что "его личная цель – сохранить существующее доверие в отношениях между Украиной и ЕС".

Напомним, глава МИД Нидерландов заявил, что независимость антикоррупционных органов – это ключевое условие движения Украины в ЕС, а в МИД Швеции отметили, что новый закон "вызывает серьезную обеспокоенность относительно независимости антикоррупционных институтов Украины".

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