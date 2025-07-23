Відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими, про який домовились у Стамбулі
Україна провела 9-й етап обміну полоненими 23 липня. Додому повернулись важкохворі й тяжкопоранені військові.
Джерело: президент України Володимир Зеленський в Telegram, російське видання "Медуза"
Пряма мова: "Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював".
Деталі: Він додав, що воїни, які повертаються, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.
Водночас глава російської делегації Володимир Мединський, який вийшов до журналістів після закінчення переговорів, сказав, що з кожної сторони обміняли приблизно 250 осіб. За його словами, це остання партія в рамках досягнутих раніше домовленостей.
Відео з дев'ятого етапу обміну - Координаційний штаб pic.twitter.com/lca6M82vuq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 23, 2025РЕКЛАМА:
Що передувало:
Зеленський повідомляв, що на середу, 23 липня, запланована зустріч з російською стороною в Туреччині та готується обмін.
Українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі в середу знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.