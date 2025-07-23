Відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими, про який домовились у Стамбулі

Україна провела 9-й етап обміну полоненими 23 липня. Додому повернулись важкохворі й тяжкопоранені військові.

Джерело: президент України Володимир Зеленський в Telegram, російське видання "Медуза"

Пряма мова: "Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював".

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Фото із соцмереж Зеленського

Фото із соцмереж Зеленського

Деталі: Він додав, що воїни, які повертаються, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

Фото із соцмереж Зеленського

Фото із соцмереж Зеленського

Водночас глава російської делегації Володимир Мединський, який вийшов до журналістів після закінчення переговорів, сказав, що з кожної сторони обміняли приблизно 250 осіб. За його словами, це остання партія в рамках досягнутих раніше домовленостей.

Відео з дев'ятого етапу обміну - Координаційний штаб pic.twitter.com/lca6M82vuq РЕКЛАМА: July 23, 2025

Що передувало:

Зеленський повідомляв, що на середу, 23 липня, запланована зустріч з російською стороною в Туреччині та готується обмін.

Українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі в середу знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.