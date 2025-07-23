Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими, про який домовились у Стамбулі

Тетяна ОлійникСереда, 23 липня 2025, 22:35
Відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими, про який домовились у Стамбулі
Фото - Зеленський в соцмережах

Україна провела 9-й етап обміну полоненими 23 липня. Додому повернулись важкохворі й тяжкопоранені військові.

Джерело: президент України Володимир Зеленський в Telegram, російське видання "Медуза"

Пряма мова: "Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював". 

Реклама:
 
Фото із соцмереж Зеленського
 
Фото із соцмереж Зеленського

Деталі: Він додав, що воїни, які повертаються, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

 
Фото із соцмереж Зеленського
 
Фото із соцмереж Зеленського

Водночас глава російської делегації Володимир Мединський, який вийшов до журналістів після закінчення переговорів, сказав, що з кожної сторони обміняли приблизно 250 осіб. За його словами, це остання партія в рамках досягнутих раніше домовленостей.

Що передувало:

Зеленський повідомляв, що на середу, 23 липня, запланована зустріч з російською стороною в Туреччині та готується обмін.

Українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі в середу знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.

полоненіобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана в серпні
Третій раунд переговорів між Україною і РФ почався у Стамбулі – ЗМІ
Стефанішина запевняє, що переговори про вступ до ЄС іще реальні
Єврокомісія вкрай стурбована скандальним законом про НАБУ і САП та чекає пояснень Києва
фотоКравченко: Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора, дізнався про це з Телеграму
Зеленський: Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню
Усі новини...
полонені
МКЧХ про доступ до полонених: "Ведемо діалог з владою в Москві, щоб нагадати про зобов'язання"
Полон РФ убиває: мер повідомив про смерть найстаршого цивільного бранця з Енергодара
Прикордонники взяли в полон російського морпіха на Курському напрямку
Останні новини
23:42
На фронті відбулось 124 зіткнення за добу – Генштаб
23:32
Мем-акції повернулися: цього разу Reddit інвестує в пончики та екшн-камери
23:26
Уряд провів зустріч з послами країн G7 щодо антикорупційної політики
22:58
США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 млн – Пентагон
22:52
Кандидатуру Цивінського на посаду директора БЕБ знову подали до Кабміну
22:35
фотоВідбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими, про який домовились у Стамбулі
22:30
Мединський після перемовин заявив, що позиції в меморандумах "далекі одна від одної"
22:21
Українка Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування
22:05
Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана в серпні
21:52
документБез Шухевича и Ліпи: на Одещині "відкатили" перейменування вулиць – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: