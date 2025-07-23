Состоялся девятый этап обмена военнопленными, о котором договорились в Стамбуле

Украина провела 9-й этап обмена пленными 23 июля. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые военные.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, российское издание "Медуза"

Прямая речь: "Сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорились в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал".

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Фото из соцсетей Зеленского

Фото из соцсетей Зеленского

Детали: Он добавил, что возвращающиеся воины защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь.

Фото из соцсетей Зеленского

Фото из соцсетей Зеленского

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский, который вышел к журналистам после окончания переговоров, сказал, что с каждой стороны обменяли примерно 250 человек. По его словам, это последняя партия в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Відео з дев'ятого етапу обміну - Координаційний штаб pic.twitter.com/lca6M82vuq РЕКЛАМА: July 23, 2025

Глава ГУР Кирилл Буданов также добавил, что по результатам последних договоренностей в Стамбуле в Украину вернулись уже более 1000 украинцев. Работа по освобождению остальных продолжается.

Что предшествовало:

Зеленский сообщал, что на среду, 23 июля, запланирована встреча с российской стороной в Турции и готовится обмен.

Украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле в среду вновь предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.