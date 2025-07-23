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США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на $322 млн - Пентагон

Татьяна ОлейникСреда, 23 июля 2025, 22:58

В Госдепе США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи. В первый пакет войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, во второй – БМП Bradley и их ремонт.

Источник: сайт Пентагона

Детали: В первом пакете речь идет о техническом обслуживании ракетной системы HAWK, в частности:

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  • пятитонные грузовые автомобили;
  • запасные части к системе HAWK;
  • ремонт и капитальный ремонт противовоздушных зенитных установок HAWK;
  • наборы инструментов;
  • испытательное оборудование;
  • вспомогательное оборудование;
  • техническая документация;
  • обучение;
  • техническую и полевую поддержку со стороны правительства США и подрядчика;
  • техническую помощь правительства США и подрядчиков;
  • контейнеры для хранения и оборудование, связанное с хранением запасных частей;
  • запасные части для ракет MIM-23 HAWK и ремонт ракет;
  • другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Общая стоимость оценивается в 172 миллиона долларов.

Во втором – о приобретении оборудования и услуг для восстановления боевых машин пехоты Bradley, технической помощи, обучения и других связанных элементов логистики и программной поддержки. Общая стоимость составляет 150 миллионов долларов США.

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Предыстория:

  • 14 июля Дональд Трамп снова выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире.
  • Также Трамп заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.

СШАпомощь Украине
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