США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на $322 млн - Пентагон

В Госдепе США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи. В первый пакет войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, во второй – БМП Bradley и их ремонт.

Источник: сайт Пентагона

Детали: В первом пакете речь идет о техническом обслуживании ракетной системы HAWK, в частности:

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пятитонные грузовые автомобили;

запасные части к системе HAWK;

ремонт и капитальный ремонт противовоздушных зенитных установок HAWK;

наборы инструментов;

испытательное оборудование;

вспомогательное оборудование;

техническая документация;

обучение;

техническую и полевую поддержку со стороны правительства США и подрядчика;

техническую помощь правительства США и подрядчиков;

контейнеры для хранения и оборудование, связанное с хранением запасных частей;

запасные части для ракет MIM-23 HAWK и ремонт ракет;

другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Общая стоимость оценивается в 172 миллиона долларов.

Во втором – о приобретении оборудования и услуг для восстановления боевых машин пехоты Bradley, технической помощи, обучения и других связанных элементов логистики и программной поддержки. Общая стоимость составляет 150 миллионов долларов США.

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