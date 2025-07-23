США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на $322 млн - Пентагон
Среда, 23 июля 2025, 22:58
В Госдепе США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи. В первый пакет войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, во второй – БМП Bradley и их ремонт.
Источник: сайт Пентагона
Детали: В первом пакете речь идет о техническом обслуживании ракетной системы HAWK, в частности:
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- пятитонные грузовые автомобили;
- запасные части к системе HAWK;
- ремонт и капитальный ремонт противовоздушных зенитных установок HAWK;
- наборы инструментов;
- испытательное оборудование;
- вспомогательное оборудование;
- техническая документация;
- обучение;
- техническую и полевую поддержку со стороны правительства США и подрядчика;
- техническую помощь правительства США и подрядчиков;
- контейнеры для хранения и оборудование, связанное с хранением запасных частей;
- запасные части для ракет MIM-23 HAWK и ремонт ракет;
- другие связанные элементы логистики и поддержки программы.
Общая стоимость оценивается в 172 миллиона долларов.
Во втором – о приобретении оборудования и услуг для восстановления боевых машин пехоты Bradley, технической помощи, обучения и других связанных элементов логистики и программной поддержки. Общая стоимость составляет 150 миллионов долларов США.
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Предыстория:
- 14 июля Дональд Трамп снова выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире.
- Также Трамп заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.