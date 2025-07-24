Посол ЄС: Ефективність НАБУ і САП – важлива частина шляху України до Євросоюзу
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після зустрічі з прем'єром Юлією Свириденко наголосила, що ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС.
Джерело: Матернова в Facebook
Деталі: Посол розповіла, що провела три дні зустрічей і консультацій із представниками української влади та партнерами з ЄС і "Групи семи".
Пряма мова: "Сьогодні (23 липня – ред.) ми завершили робочий день пізно, конструктивною зустріччю з новою прем'єр-міністром Юлією Свириденко та віцепрем'єр-міністром Тарасом Качкою. Ми зустрілися незабаром після оголошення президентом Зеленським про підготовку нового закону, який регулюватиме співпрацю між правоохоронними органами та встановлення незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.
Ефективність цих інституцій є важливою частиною шляху України до ЄС".
Що передувало: Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у середу ввечері повідомила про зустріч урядової команди із послами країн G7 щодо антикорупційної політики.
Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
- В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи. 23 липня акції продовжилися.
- Увечері 23 липня Зеленський пообіцяв внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".