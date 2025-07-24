Посол ЕС: Эффективность НАБУ и САП – важная часть пути Украины в Евросоюз

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после встречи с премьером Юлией Свириденко подчеркнула, что эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС.

Источник: Матернова в Facebook

Детали: Посол рассказала, что провела три дня встреч и консультаций с представителями украинской власти и партнерами из ЕС и "Группы семи".

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Прямая речь: "Сегодня (23 июля – ред.) мы завершили рабочий день поздно, конструктивной встречей с новым премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Тарасом Качкой. Мы встретились вскоре после объявления президентом Зеленским о подготовке нового закона, который будет регулировать сотрудничество между правоохранительными органами и установление независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Эффективность этих институтов является важной частью пути Украины в ЕС".

Что предшествовало: Премьер-министр Юлия Свириденко в среду вечером сообщила о встрече правительственной команды с послами стран G7 по вопросам антикоррупционной политики.

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