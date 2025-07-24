Посол ЕС: Эффективность НАБУ и САП – важная часть пути Украины в Евросоюз
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после встречи с премьером Юлией Свириденко подчеркнула, что эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС.
Источник: Матернова в Facebook
Детали: Посол рассказала, что провела три дня встреч и консультаций с представителями украинской власти и партнерами из ЕС и "Группы семи".
Прямая речь: "Сегодня (23 июля – ред.) мы завершили рабочий день поздно, конструктивной встречей с новым премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Тарасом Качкой. Мы встретились вскоре после объявления президентом Зеленским о подготовке нового закона, который будет регулировать сотрудничество между правоохранительными органами и установление независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП.
Эффективность этих институтов является важной частью пути Украины в ЕС".
Что предшествовало: Премьер-министр Юлия Свириденко в среду вечером сообщила о встрече правительственной команды с послами стран G7 по вопросам антикоррупционной политики.
Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы. 23 июля протесты продолжились.
- Вечером 23 июля Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".