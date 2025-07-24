Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол ЕС: Эффективность НАБУ и САП – важная часть пути Украины в Евросоюз

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 июля 2025, 06:13
Посол ЕС: Эффективность НАБУ и САП – важная часть пути Украины в Евросоюз
Катарина Матернова, фото из ее Facebook

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после встречи с премьером Юлией Свириденко подчеркнула, что эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС.

Источник: Матернова в Facebook

Детали: Посол рассказала, что провела три дня встреч и консультаций с представителями украинской власти и партнерами из ЕС и "Группы семи".

Реклама:

Прямая речь: "Сегодня (23 июля – ред.) мы завершили рабочий день поздно, конструктивной встречей с новым премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Тарасом Качкой.  Мы встретились вскоре после объявления президентом Зеленским о подготовке нового закона, который будет регулировать сотрудничество между правоохранительными органами и установление независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Эффективность этих институтов является важной частью пути Украины в ЕС".

Что предшествовало: Премьер-министр Юлия Свириденко в среду вечером сообщила о встрече правительственной команды с послами стран G7 по вопросам антикоррупционной политики.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы. 23 июля протесты продолжились.
  • Вечером 23 июля Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

ЕСНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновленоРоссияне массированно атаковали Одессу: горел Привоз и жилые дома, ранили трех человек
Одиозная конгрессвумен лжет, что протесты в Киеве – из-за отказа Зеленского заключить соглашение с РФ
документБез Шухевича и Липы: в Одесской области "откатили" переименование улиц – СМИ
НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по обеспечению их независимости
фотоВ Украине прошли митинги из-за законопроекта о НАБУ и САП
ВидеоЗеленский пообещал закон, который обеспечит "независимость антикоррупционных институтов"
Все новости...
ЕС
Качка убеждает Европу, что украинские реформы для вступления в ЕС остаются приоритетом
Стефанишина уверяет, что переговоры о вступлении в ЕС еще реальны
Вице-премьер Качка заверил Еврокомиссию, что Украина не отступает от курса на евроинтеграцию
Последние новости
08:38
Белый дом: Трамп контактирует с Сенатом по санкциям против РФ, но хочет лично принять решение
08:19
Генштаб: На Покровском направлении враг 61 раз пытался атаковать позиции ВСУ
07:55
Китай поставляет России двигатели для дронов под видом холодильников – Reuters
07:40
Генштаб озвучил потери РФ за прошедшие сутки: минус более тысячи оккупантов
07:29
Девять "Шахедов" ночью атаковали Запорожье и район – ОВА
06:51
обновленоРоссияне атаковали Черкассы: есть пострадавшие, среди них ребенок
06:13
Посол ЕС: Эффективность НАБУ и САП – важная часть пути Украины в Евросоюз
05:35
В Киевской области начали объявлять воздушную тревогу по отдельным районам
04:43
В Стамбуле договорились об обмене еще более 1200 пленных – Умеров и Мединский
03:53
Россияне атаковали Николаев, в городе пожары
Все новости...
Реклама:
Реклама: