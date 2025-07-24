Из Доброполья и еще 9 населенных пунктов Донецкой области начинают принудительную эвакуацию детей
Власти Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из города Доброполье и еще 9 населенных пунктов, к которым приближается линия фронта.
Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь главы области: "Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской общины".
Детали: Глава ОВА добавил, что в общем в этих населенных пунктах в настоящее время находится ориентировочно 928 детей.
"Дал поручение… как можно быстрее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", – заявил Филашкин.
Справка: От линии фронта до города Доброполье около 15 км.
Предыстория:
- Вечером 16 июля россияне сбросили ФАБ-500 на центр населенного пункта Доброполье Донецкой области, в результате чего 4 человека погибли и еще 27 получили ранения.