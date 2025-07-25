Народні депутати почали визнавати помилку в голосуванні за закон про НАБУ

Деякі народні депутати визнали, що помилилися, проголосувавши за закон, який обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ і САП.

Джерело: депутати Таміла Ташева, Жан Беленюк, Сергій Штепа, Ростислав Тістик, Василь Мокан, Павло Бакунець в соцмережах

Деталі: Нардепка від "Голосу" Ташева написала, що її голосування "за" викликало "чимало гнівних та емоційних реакцій, включно з прокляттями". Також додала, що підтримує законопроєкт #13533, який відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

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Пряма мова Ташевої: "Так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас і це звучало і визнавалось багатьма – результативність системи останні роки викликала багато питань.

Зараз вже зрозуміло, що не весь процес був належним чином узгоджений".

Деталі: Нардеп "Слуги народу" Беленюк також написав, що помилився й "відчуває особисту відповідальність й не шукає виправдань".

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"Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко і прозоро", – додав він.

Депутат-"слуга" Штепа пояснив, що вважав, нібито законопроєкт №12414 "допоможе оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами", щоб НАБУ та САП зосереджувалися на справах високої пріоритетності.

Крім того, він "думав, що текст узгодили з партнерами на найвищому рівні". Він також додав, що чекає голосування за новий законопроєкт.

Депутат Тістик від "Слуги народу" також написав, що в політиці бувають помилкові рішення.

"Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос! Очікую на президентський законопроєкт", – додав він.

Депутат "Слуги народу" Мокан додав, що "особисто своє голосування за #12414 вважає першим серйозним прорахунком за час каденції" й буде голосувати за виправлення ситуації.

Бакунець від "Довіри" закликав скликати сесію ВРУ й дослухатись до думки громадян та додав, що варто знайти кращу концепцію процесуальних відносин між Генпрокуратурою та САП.

Що передувало: