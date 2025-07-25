Народные депутаты начали признавать ошибку в голосовании за закон о НАБУ

Некоторые народные депутаты признали, что ошиблись, проголосовав за закон, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Источник: депутаты Тамила Ташева, Жан Беленюк, Сергей Штепа, Ростислав Тистык, Василий Мокан, Павел Бакунец в соцсетях

Детали: Нардеп от "Голоса" Ташева написала, что ее голосование "за" вызвало "немало гневных и эмоциональных реакций, включая проклятия". Также добавила, что поддерживает законопроект #13533, который восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

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Прямая речь Ташевой: "Да, я проголосовала за этот закон. Это было непростое решение, принятое в условиях сжатых сроков и ограниченной осведомленности. В то же время и это звучало и признавалось многими – результативность системы последние годы вызывала много вопросов.

Сейчас уже понятно, что не весь процесс был должным образом согласован".

Детали: Нардеп "Слуги народа" Беленюк также написал, что ошибся и "чувствует личную ответственность и не ищет оправданий".

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"Моя задача сейчас – помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно", – добавил он.

Депутат-"слуга" Штепа пояснил, что считал, якобы законопроект №12414 "поможет оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами", чтобы НАБУ и САП сосредотачивались на делах высокой приоритетности.

Кроме того, он "думал, что текст согласовали с партнерами на самом высоком уровне". Он также добавил, что ждет голосования за новый законопроект.

Депутат Тистык от "Слуги народа" также написал, что в политике бывают ошибочные решения.

"Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос! Ожидаю президентский законопроект", – добавил он.

Депутат "Слуги народа" Мокан добавил, что "лично свое голосование за #12414 считает первым серьезным просчетом за время каденции" и будет голосовать за исправление ситуации.

Бакунец от "Довиры" призвал созвать сессию ВРУ и прислушаться к мнению граждан и добавил, что стоит найти лучшую концепцию процессуальных отношений между Генпрокуратурой и САП.

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