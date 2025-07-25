Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" і 61 дроном: влучили сім БПЛА – ПС
П'ятниця, 25 липня 2025, 09:43
У ніч на 25 липня російські війська атакували територію України двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької області РФ та 61-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах
Деталі: Зафіксовано влучання семи дронів у чотирьох локаціях та падіння уламків від збитих безпілотників у двох локаціях.
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Атака дронів-камікадзе здійснювалася з напрямку Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська РФ.
За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною України збито і подавлено 54 ворожих БПЛА на півночі та сході країни.
Що передувало:
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- Цієї ночі внаслідок російського удару пошкоджень зазнала адміністративна будівля в Сумах. Також там спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає. Ввечері російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду на Сумщині: одна жінка загинула, ще одна отримала поранення.
- У Дніпропетровській області від дронової атаки РФ постраждала одна людина, вирували пожежі на фермі та підприємстві та було пошкоджено житловий будинок.