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Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" і 61 дроном: влучили сім БПЛА – ПС

Євген КізіловП'ятниця, 25 липня 2025, 09:43
Вночі РФ атакувала Україну двома Іскандерами і 61 дроном: влучили сім БПЛА – ПС
фото: Getty Images

У ніч на 25 липня російські війська атакували територію України двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької області РФ та 61-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: Зафіксовано влучання семи дронів у чотирьох локаціях та падіння уламків від збитих безпілотників у двох локаціях.

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Атака дронів-камікадзе здійснювалася з напрямку Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська РФ.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною України збито і подавлено 54 ворожих БПЛА на півночі та сході країни.

Що передувало:

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  • Цієї ночі внаслідок російського удару пошкоджень зазнала адміністративна будівля в Сумах. Також там спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає. Ввечері російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду на Сумщині: одна жінка загинула, ще одна отримала поранення.
  • У Дніпропетровській області від дронової атаки РФ постраждала одна людина, вирували пожежі на фермі та підприємстві та було пошкоджено житловий будинок.

російсько-українська війнарегіонибезпілотники
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