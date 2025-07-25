Ночью РФ атаковала Украину двумя "Искандерами" и 61 дроном: попали в цель семь БПЛА – ВС

В ночь на 25 июля российские войска атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Воронежской области РФ и 61-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Зафиксировано попадание семи дронов в четырех локациях и падение обломков от сбитых беспилотников в двух локациях.

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Атака дронов-камикадзе осуществлялась из направления Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска РФ.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной Украины сбито и подавлено 54 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.

Что предшествовало:

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