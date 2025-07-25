Ночью РФ атаковала Украину двумя "Искандерами" и 61 дроном: попали в цель семь БПЛА – ВС
Пятница, 25 июля 2025, 09:43
В ночь на 25 июля российские войска атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Воронежской области РФ и 61-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: Зафиксировано попадание семи дронов в четырех локациях и падение обломков от сбитых беспилотников в двух локациях.
Реклама:
Атака дронов-камикадзе осуществлялась из направления Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска РФ.
По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной Украины сбито и подавлено 54 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- Этой ночью в результате российского удара повреждения получило административное здание в Сумах. Также там вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока нет. Вечером российские войска атаковали Зноб-Новгородскую общину в Сумской области: одна женщина погибла, еще одна получила ранения.
- В Днепропетровской области от дронной атаки РФ пострадал один человек, бушевали пожары на ферме и предприятии, был поврежден жилой дом.