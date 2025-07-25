Ердоган хоче зібрати Путіна й Трампа у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче влаштувати зустріч американського лідера Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна у Стамбулі.

Джерело: Ердоган на пресконференції 25 липня, цитує Anadolu, "Європейська правда"

Деталі: Турецький президент прокоментував переговори між Росією та Україною.

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У контексті цього, він зазначив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна у Стамбулі.

Пряма мова: "Цього тижня ми докладатимемо зусиль, аби провести переговори з Путіним і Трампом та з'ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі".

Передісторія:

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