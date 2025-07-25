Ердоган хоче зібрати Путіна й Трампа у Стамбулі
П'ятниця, 25 липня 2025, 15:28
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче влаштувати зустріч американського лідера Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна у Стамбулі.
Джерело: Ердоган на пресконференції 25 липня, цитує Anadolu, "Європейська правда"
Деталі: Турецький президент прокоментував переговори між Росією та Україною.
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У контексті цього, він зазначив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна у Стамбулі.
Пряма мова: "Цього тижня ми докладатимемо зусиль, аби провести переговори з Путіним і Трампом та з'ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі".
Передісторія:
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- У Стамбулі 23 липня відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.
- На брифінгу за підсумками зустрічі позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.
- Україна раніше пропонувала провести зустріч Зеленського й Путіна за участю Ердогана і, можливо, Дональда Трампа. Турецька сторона підтримує таку ідею.