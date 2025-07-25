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Эрдоган хочет собрать Путина и Трампа в Стамбуле

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПятница, 25 июля 2025, 15:28
Эрдоган хочет собрать Путина и Трампа в Стамбуле
Эрдоган. фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет устроить встречу американского лидера Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Стамбуле.

Источник: Эрдоган на пресс-конференции 25 июля, цитирует Anadolu, "Европейская правда"

Детали: Турецкий президент прокомментировал переговоры между Россией и Украиной.

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В контексте этого, он отметил, что Турция хочет устроить встречу Трампа и Путина в Стамбуле.

Прямая речь: "На этой неделе мы будем прилагать усилия, чтобы провести переговоры с Путиным и Трампом и выяснить, сможем ли собрать этих лидеров вместе в Стамбуле".

Предыстория:

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  • В Стамбуле 23 июля состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй - 2 июня.
  • На брифинге по итогам встречи внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз заявил, что украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.
  • Украина ранее предлагала провести встречу Зеленского и Путина с участием Эрдогана и, возможно, Дональда Трампа. Турецкая сторона поддерживает такую идею.

переговорыПутинТрампЭрдоган
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