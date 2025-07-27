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Бійці 155 бригади показали, як відбили механізований штурм окупантів на Покровському напрямку

Ольга Глущенко Неділя, 27 липня 2025, 01:58
Бійці 155 бригади показали, як відбили механізований штурм окупантів на Покровському напрямку
скриншот

Бійці 155 бригади імені Анни Київської відбили механізований штурм російських окупантів біля села Шевченко на Покровському напрямку.

Джерело: 155 ОМБР, аналітичний проєкт DeepState

Деталі: Аналітики DeepState зазначають, що вперше за довгий час противник здійснив механізований штурм, задіявши важку техніку для прориву оборони українських захисників.

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Дослівно DeepState: "І подібний штурм відбувся не просто так, а є послідовною спробою прориву після попереднього заходу групи піхоти в Покровськ.

Однак загадкою залишається місце, яке обрали для штурму, а саме район села Шевченко, а не Звірове, де кацапи і знайшли слабке місце в обороні".

Деталі: Українські бійці відбили атаку з технікою, яка вже давно є легкою ціллю для екіпажів FPV-дронів, особливо на відкритій місцевості.

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Дослівно DeepState: "Ворог завжди акцентував увагу і збирав додаткові ресурси, виявляючи слабкі місця в нашій обороні. Тож варто очікувати і бути готовим до подібних акцій, але скоріше за все, кацапи будуть лізти своїм найбільшим ресурсом – піхотою".

російсько-українська війна
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