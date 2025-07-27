Бійці 155 бригади показали, як відбили механізований штурм окупантів на Покровському напрямку

Бійці 155 бригади імені Анни Київської відбили механізований штурм російських окупантів біля села Шевченко на Покровському напрямку.

Джерело: 155 ОМБР, аналітичний проєкт DeepState

Деталі: Аналітики DeepState зазначають, що вперше за довгий час противник здійснив механізований штурм, задіявши важку техніку для прориву оборони українських захисників.

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Дослівно DeepState: "І подібний штурм відбувся не просто так, а є послідовною спробою прориву після попереднього заходу групи піхоти в Покровськ.

Однак загадкою залишається місце, яке обрали для штурму, а саме район села Шевченко, а не Звірове, де кацапи і знайшли слабке місце в обороні".

Деталі: Українські бійці відбили атаку з технікою, яка вже давно є легкою ціллю для екіпажів FPV-дронів, особливо на відкритій місцевості.

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Бійці 155 бригади опублікували кадри відбиття ворожого штурму в районі села Шевченко на Покровському напрямку.

Відео: 155 ОМБР, DeepState pic.twitter.com/KL64lfFHbi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 26, 2025

Дослівно DeepState: "Ворог завжди акцентував увагу і збирав додаткові ресурси, виявляючи слабкі місця в нашій обороні. Тож варто очікувати і бути готовим до подібних акцій, але скоріше за все, кацапи будуть лізти своїм найбільшим ресурсом – піхотою".