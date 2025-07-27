Бойцы 155 бригады показали, как отразили механизированный штурм оккупантов на Покровском направлении

Бойцы 155 бригады имени Анны Киевской отразили механизированный штурм российских оккупантов возле села Шевченко на Покровском направлении.

Источник: 155 ОМБР, аналитический проект DeepState

Детали: Аналитики DeepState отмечают, что впервые за долгое время противник совершил механизированный штурм, задействовав тяжелую технику для прорыва обороны украинских защитников.

Реклама:

Дословно DeepState: "И подобный штурм произошел не просто так, а является последовательной попыткой прорыва после предварительного захода группы пехоты в Покровск.

Однако загадкой остается место, которое выбрали для штурма, а именно район села Шевченко, а не Зверевое, где кацапы и нашли слабое место в обороне".

Детали: Украинские бойцы отразили атаку с техникой, которая уже давно является легкой целью для экипажей FPV-дронов, особенно на открытой местности.

РЕКЛАМА:

Бійці 155 бригади опублікували кадри відбиття ворожого штурму в районі села Шевченко на Покровському напрямку.

Відео: 155 ОМБР, DeepState pic.twitter.com/KL64lfFHbi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 26, 2025

Дословно DeepState: "Враг всегда акцентировал внимание и собирал дополнительные ресурсы, обнаруживая слабые места в нашей обороне. Поэтому стоит ожидать и быть готовым к подобным акциям, но, скорее всего, кацапы будут лезть своим самым большим ресурсом – пехотой".