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Бойцы 155 бригады показали, как отразили механизированный штурм оккупантов на Покровском направлении

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 июля 2025, 01:58
Бойцы 155 бригады показали, как отразили механизированный штурм оккупантов на Покровском направлении
скриншот

Бойцы 155 бригады имени Анны Киевской отразили механизированный штурм российских оккупантов возле села Шевченко на Покровском направлении.

Источник: 155 ОМБР, аналитический проект DeepState

Детали: Аналитики DeepState отмечают, что впервые за долгое время противник совершил механизированный штурм, задействовав тяжелую технику для прорыва обороны украинских защитников.

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Дословно DeepState: "И подобный штурм произошел не просто так, а является последовательной попыткой прорыва после предварительного захода группы пехоты в Покровск.

Однако загадкой остается место, которое выбрали для штурма, а именно район села Шевченко, а не Зверевое, где кацапы и нашли слабое место в обороне".

Детали: Украинские бойцы отразили атаку с техникой, которая уже давно является легкой целью для экипажей FPV-дронов, особенно на открытой местности.

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Дословно DeepState: "Враг всегда акцентировал внимание и собирал дополнительные ресурсы, обнаруживая слабые места в нашей обороне. Поэтому стоит ожидать и быть готовым к подобным акциям, но, скорее всего, кацапы будут лезть своим самым большим ресурсом – пехотой".

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