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Росія заявила, нібито її регіони та окупований Крим вночі атакували майже 100 дронів

Ольга Глущенко Неділя, 27 липня 2025, 07:30
Росія заявила, нібито її регіони та окупований Крим вночі атакували майже 100 дронів
безпілотник, фото ілюстративне з сайту Укрінформ

У Міноборони Росії заявили, що нібито за ніч їхня ППО перехопила і знищила 99 "українських безпілотників".

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "Протягом минулої ночі з 21.50 до 05.20 мск черговими засобами ППО знищено та перехоплено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

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Деталі: Зокрема, стверджують у російському оборонному відомстві, що дрони були збиті над:

36 – над територією Брянської області,

21 – над територією Смоленської області,

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10 – над територією Калузької області,

по 9 – над територіями Волгоградської та Ростовської областей,

по 2 – над територіями Воронезької, Курської областей та над акваторією Чорного моря,

по 1 – над територіями Московського регіону, Нижегородської, Орловської та Тамбовської областей.

А також 4 – над окупованим Кримом.

Росіябезпілотники
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