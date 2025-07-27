Росія заявила, нібито її регіони та окупований Крим вночі атакували майже 100 дронів
У Міноборони Росії заявили, що нібито за ніч їхня ППО перехопила і знищила 99 "українських безпілотників".
Джерело: МО РФ
Дослівно МО РФ: "Протягом минулої ночі з 21.50 до 05.20 мск черговими засобами ППО знищено та перехоплено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".
Деталі: Зокрема, стверджують у російському оборонному відомстві, що дрони були збиті над:
36 – над територією Брянської області,
21 – над територією Смоленської області,
10 – над територією Калузької області,
по 9 – над територіями Волгоградської та Ростовської областей,
по 2 – над територіями Воронезької, Курської областей та над акваторією Чорного моря,
по 1 – над територіями Московського регіону, Нижегородської, Орловської та Тамбовської областей.
А також 4 – над окупованим Кримом.