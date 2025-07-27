Россия заявила, якобы ее регионы и оккупированный Крым ночью атаковали почти 100 дронов
В Минобороны России заявили, что якобы за ночь их ПВО перехватило и уничтожило 99 "украинских беспилотников".
Источник: МО РФ
Дословно МО РФ: "В течение минувшей ночи с 21.50 до 05.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".
Детали: В частности, утверждают в российском оборонном ведомстве, что дроны были сбиты над:
36 – над территорией Брянской области,
21 – над территорией Смоленской области,
10 – над территорией Калужской области,
по 9 – над территориями Волгоградской и Ростовской областей,
по 2 – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,
по 1 – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.
А также 4 – над оккупированным Крымом.