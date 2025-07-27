Россия заявила, якобы ее регионы и оккупированный Крым ночью атаковали почти 100 дронов

В Минобороны России заявили, что якобы за ночь их ПВО перехватило и уничтожило 99 "украинских беспилотников".

Источник: МО РФ

Дословно МО РФ: "В течение минувшей ночи с 21.50 до 05.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

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Детали: В частности, утверждают в российском оборонном ведомстве, что дроны были сбиты над:

36 – над территорией Брянской области,

21 – над территорией Смоленской области,

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10 – над территорией Калужской области,

по 9 – над территориями Волгоградской и Ростовской областей,

по 2 – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,

по 1 – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.

А также 4 – над оккупированным Крымом.