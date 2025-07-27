Россияне атаковали Никопольщину более 15 раз за день: есть раненый
Воскресенье, 27 июля 2025, 18:55
В результате российского обстрела в Никопольском районе Днепропетровской области пострадал 54-летний мужчина.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: Мужчине была оказана медицинская помощь, лечение он будет проходить дома.
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В течение воскресенья Никопольский район подвергся более чем полутора десяткам атак. Россияне обстреливали Никополь, а также Мировскую, Покровскую и Марганецкую громады – из тяжёлой артиллерии и с помощью FPV-дронов.
В результате обстрелов возникли возгорания – горели частные дома и сухая трава. Повреждены девятиэтажный жилой дом, общежитие учебного заведения и пять автомобилей.
Предистория:
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- 27 июля в Сумской области российские войска ударили по автобусу с мирными жителями, в результате чего погибли трое человек, ещё 20 - пострадали.