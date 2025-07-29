Трамп звинуватив Іран у втручанні в переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран втручається в спроби досягти припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС, даючи останньому команди, які можуть зірвати переговорний процес.
Джерело: CNN з посиланням на заяву Трампа
Деталі: Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у понеділок, 28 липня, Трамп публічно звинуватив Іран у навмисному втручанні у переговори щодо припинення бойових дій у секторі Гази.
"Я скажу, що Іран, на мою думку, втрутився в ці останні переговори", – заявив Трамп.
Пряма мова: "Іран надсилає погані сигнали, скажу я вам. Для країни, яка щойно була знищена, вони посилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали. І вони не повинні цього робити".
Деталі: Трамп також згадав нещодавній виступ міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі на телебаченні.
"Вони говорили про речі, про які вони не повинні були говорити, – зауважив Трамп.
Що передувало:
- Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем, посилаючись на позицію президента США Дональда Трампа, заявив, що переговори з ХАМАС не здатні призвести до припинення війни, оскільки "ці релігійні нацисти мають за мету знищення Ізраїлю".
- За його словами, Ізраїль готується провести повномасштабну військову операцію зі знищення ХАМАС, створивши краще майбутнє для палестинців.
Передісторія:
- 7 жовтня 2023 року підтримувані Іраном бойовики ХАМАС, здійснили масштабну атаку на Ізраїль. Внаслідок нападу було вбито близько 1 200 осіб і викрадено близько 250, серед яких були громадяни Ізраїлю та інших країн.
- У відповідь Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в секторі Гази, метою якої було знищення військової інфраструктури ХАМАС та звільнення заручників.
- Армія Ізраїлю завдала численних авіаударів, згодом ввела війська на територію анклаву.
- Сторони кілька разів намагалися домовитись про тимчасове припинення вогню. Проте Ізраїль так і не погодився на головну вимогу ХАМАС – проведення переговорів про повне припинення війни.
- 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази і висловив сподівання, "що ХАМАС прийме цю угоду, бо кращою вона не стане – стане тільки гірше".