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Трамп звинуватив Іран у втручанні в переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Іван Д'яконовВівторок, 29 липня 2025, 04:29
Трамп звинуватив Іран у втручанні в переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран втручається в спроби досягти припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС, даючи останньому команди, які можуть зірвати переговорний процес.

Джерело: CNN з посиланням на заяву Трампа

Деталі: Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у понеділок, 28 липня, Трамп публічно звинуватив Іран у навмисному втручанні у переговори щодо припинення бойових дій у секторі Гази.

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"Я скажу, що Іран, на мою думку, втрутився в ці останні переговори", – заявив Трамп.

Пряма мова: "Іран надсилає погані сигнали, скажу я вам. Для країни, яка щойно була знищена, вони посилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали. І вони не повинні цього робити".

Деталі: Трамп також згадав нещодавній виступ міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі на телебаченні.

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"Вони говорили про речі, про які вони не повинні були говорити, – зауважив Трамп.

Що передувало:

  • Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем, посилаючись на позицію президента США Дональда Трампа, заявив, що переговори з ХАМАС не здатні призвести до припинення війни, оскільки "ці релігійні нацисти мають за мету знищення Ізраїлю".
  • За його словами, Ізраїль готується провести повномасштабну військову операцію зі знищення ХАМАС, створивши краще майбутнє для палестинців.

Передісторія:

  • 7 жовтня 2023 року підтримувані Іраном бойовики ХАМАС, здійснили масштабну атаку на Ізраїль. Внаслідок нападу було вбито близько 1 200 осіб і викрадено близько 250, серед яких були громадяни Ізраїлю та інших країн.
  • У відповідь Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в секторі Гази, метою якої було знищення військової інфраструктури ХАМАС та звільнення заручників. 
  • Армія Ізраїлю завдала численних авіаударів, згодом ввела війська на територію анклаву.
  • Сторони кілька разів намагалися домовитись про тимчасове припинення вогню. Проте Ізраїль так і не погодився на головну вимогу ХАМАС – проведення переговорів про повне припинення війни.
  • 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази і висловив сподівання, "що ХАМАС прийме цю угоду, бо кращою вона не стане – стане тільки гірше".

ХАМАСТрампСектор ГазиІран
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