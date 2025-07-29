Трамп звинуватив Іран у втручанні в переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран втручається в спроби досягти припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС, даючи останньому команди, які можуть зірвати переговорний процес.

Джерело: CNN з посиланням на заяву Трампа

Деталі: Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у понеділок, 28 липня, Трамп публічно звинуватив Іран у навмисному втручанні у переговори щодо припинення бойових дій у секторі Гази.

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"Я скажу, що Іран, на мою думку, втрутився в ці останні переговори", – заявив Трамп.

Пряма мова: "Іран надсилає погані сигнали, скажу я вам. Для країни, яка щойно була знищена, вони посилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали. І вони не повинні цього робити".

Деталі: Трамп також згадав нещодавній виступ міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі на телебаченні.

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"Вони говорили про речі, про які вони не повинні були говорити, – зауважив Трамп.

Що передувало:

Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем, посилаючись на позицію президента США Дональда Трампа, заявив, що переговори з ХАМАС не здатні призвести до припинення війни, оскільки "ці релігійні нацисти мають за мету знищення Ізраїлю".

За його словами, Ізраїль готується провести повномасштабну військову операцію зі знищення ХАМАС, створивши краще майбутнє для палестинців.

Передісторія: