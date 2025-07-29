Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран вмешивается в попытки достичь прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС, давая последним команды, которые могут сорвать переговорный процесс.
Источник: CNN со ссылкой на заявление Трампа
Детали: Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в понедельник, 28 июля, Трамп публично обвинил Иран в умышленном вмешательстве в переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа.
"Я скажу, что Иран, по моему мнению, вмешался в эти последние переговоры", – заявил Трамп.
Прямая речь: "Иран посылают плохие сигналы, скажу я вам. Для страны, которая только что была разрушена, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы. И они не должны этого делать".
Детали: Трамп также упомянул недавнее выступление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на телевидении.
"Они говорили о вещах, о которых они не должны были говорить, – отметил Трамп.
Что предшествовало:
- Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм, ссылаясь на позицию президента США Дональда Трампа, заявил, что переговоры с ХАМАС не способны привести к прекращению войны, поскольку "эти религиозные нацисты ставят своей целью уничтожение Израиля".
- По его словам, Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев.
Предыстория:
- 7 октября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики ХАМАС осуществили масштабную атаку на Израиль. В результате нападения было убито около 1 200 человек и похищено около 250, среди которых были граждане Израиля и других стран.
- В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа, целью которой было уничтожение военной инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.
- Армия Израиля нанесла многочисленные авиаудары, впоследствии ввела войска на территорию анклава.
- Стороны несколько раз пытались договориться о временном прекращении огня. Однако Израиль так и не согласился на главное требование ХАМАС – проведение переговоров о полном прекращении войны.
- 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа и выразил надежду, "что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет – станет только хуже".