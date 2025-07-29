Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Иван ДьяконовВторник, 29 июля 2025, 04:29
Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран вмешивается в попытки достичь прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС, давая последним команды, которые могут сорвать переговорный процесс.

Источник: CNN со ссылкой на заявление Трампа

Детали: Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в понедельник, 28 июля, Трамп публично обвинил Иран в умышленном вмешательстве в переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа.

Реклама:

"Я скажу, что Иран, по моему мнению, вмешался в эти последние переговоры", – заявил Трамп.

Прямая речь: "Иран посылают плохие сигналы, скажу я вам. Для страны, которая только что была разрушена, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы. И они не должны этого делать".

Детали: Трамп также упомянул недавнее выступление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на телевидении.

РЕКЛАМА:

"Они говорили о вещах, о которых они не должны были говорить, – отметил Трамп.

Что предшествовало:

  • Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм, ссылаясь на позицию президента США Дональда Трампа, заявил, что переговоры с ХАМАС не способны привести к прекращению войны, поскольку "эти религиозные нацисты ставят своей целью уничтожение Израиля".
  • По его словам, Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев.

Предыстория:

  • 7 октября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики ХАМАС осуществили масштабную атаку на Израиль. В результате нападения было убито около 1 200 человек и похищено около 250, среди которых были граждане Израиля и других стран.
  • В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа, целью которой было уничтожение военной инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.
  • Армия Израиля нанесла многочисленные авиаудары, впоследствии ввела войска на территорию анклава.
  • Стороны несколько раз пытались договориться о временном прекращении огня. Однако Израиль так и не согласился на главное требование ХАМАС – проведение переговоров о полном прекращении войны.
  • 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа и выразил надежду, "что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет – станет только хуже".

ХАМАСТрампСектор ГазаИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
США, вероятно, переместили свое ядерное оружие в Великобританию впервые с 2008 года – СМИ
На Покровском направлении за сутки произошло 42 столкновения – Генштаб
Исполняющей обязанности министра культуры стала Татьяна Бережная
МИД: Среди пострадавших в сходе поезда с рельсов в Германии есть украинцы
Бывший нардеп Залищук стала послом Украины в Швеции
Эрдоган надеется накрыть для Украины и РФ "переговорный стол", который завершит войну
Все новости...
ХАМАС
Грэм: Переговоры с ХАМАС не приведут к прекращению войны
АР обнародовало новые подробности предложения о перемирии в Газе
Переговоры о заложниках: Израиль назвал неприемлемыми требования ХАМАС
Последние новости
04:29
Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
03:54
Обновлено, видеоБеспилотники атаковали железнодорожный узел в Ростовской области России
02:45
Греция выразила протест Албании из-за карты с "историческими албанскими территориями"
02:24
США запретили остановку президента Тайваня в Нью-Йорке из-за давления Китая – FT
01:16
видеоДонецк массированно атаковали беспилотники: часть города осталась без света
00:43
США, вероятно, переместили свое ядерное оружие в Великобританию впервые с 2008 года – СМИ
23:58
боксЛюдям это не понравится: экс-чемпион мира назвал единственного боксера, который даст бой Усику
23:49
У Дуды обеспокоены словами спикера о "перевороте" и не исключают обращения в прокуратуру
23:26
На август забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута
23:14
На Покровском направлении за сутки произошло 42 столкновения – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: