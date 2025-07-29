Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран вмешивается в попытки достичь прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС, давая последним команды, которые могут сорвать переговорный процесс.

Источник: CNN со ссылкой на заявление Трампа

Детали: Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в понедельник, 28 июля, Трамп публично обвинил Иран в умышленном вмешательстве в переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа.

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"Я скажу, что Иран, по моему мнению, вмешался в эти последние переговоры", – заявил Трамп.

Прямая речь: "Иран посылают плохие сигналы, скажу я вам. Для страны, которая только что была разрушена, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы. И они не должны этого делать".

Детали: Трамп также упомянул недавнее выступление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на телевидении.

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"Они говорили о вещах, о которых они не должны были говорить, – отметил Трамп.

Что предшествовало:

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм, ссылаясь на позицию президента США Дональда Трампа, заявил, что переговоры с ХАМАС не способны привести к прекращению войны, поскольку "эти религиозные нацисты ставят своей целью уничтожение Израиля".

По его словам, Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев.

Предыстория: