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У Кремлі відреагували на скорочення дедлайну Трампа для мирного врегулювання

Валентина РоманенкоВівторок, 29 липня 2025, 13:42
У Кремлі відреагували на скорочення дедлайну Трампа для мирного врегулювання
Дмитро Пєсков. фото Getty Images

У Кремлі заявили, що "взяли до відома" заяви президента США Дональда Трампа про те, що він скорочує відведений їм термін для врегулювання розв’язаної війни проти України з 50 до 10-12 днів, і знову повторили, що дбатимуть про свої інтереси.

Джерело: прессекретар глави держави-агресора РФ Дмитро Пєсков, цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання".

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Деталі: У відповідь на прохання прокоментувати слова Трампа про те, що йому більше нецікаві розмови з Путіним про Україну, представник Кремля заявив: "Я б хотів уникнути якихось оцінок. Ще раз повторюю, ми взяли до відома заяви президента Трампа".

Пєсков також сказав, що питання про можливу зустріч Путіна і Трампа в предметному плані поки не обговорюється.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для кремлівського правителя Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни проти України.

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переговориТрампПутінвійна
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