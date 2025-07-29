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В Кремле отреагировали на сокращение дедлайна Трампа для мирного урегулирования

Валентина РоманенкоВторник, 29 июля 2025, 13:42
В Кремле отреагировали на сокращение дедлайна Трампа для мирного урегулирования
Дмитрий Песков. фото Getty Images

В Кремле заявили, что "приняли к сведению" заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сокращает отведенный им срок для урегулирования развязанной войны против Украины с 50 до 10-12 дней, и снова повторили, что будут заботиться о своих интересах..

Источник: пресс-секретарь главы государства-агрессора РФ Дмитрий Песков, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования".

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Детали: В ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что ему больше неинтересны разговоры с Путиным об Украине, представитель Кремля заявил: "Я бы хотел избежать каких-то оценок. Еще раз повторяю, мы приняли к сведению заявления президента Трампа".

Песков также сказал, что вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в предметном плане пока не обсуждается.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для кремлевского правителя Путина для урегулирования развязанной им войны против Украины.

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Предыстория:

переговорыТрампПутинвойна
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