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У Кремлі хибно сприйняли терплячість Трампа – Держдеп

Ольга Глущенко Середа, 30 липня 2025, 01:42
У Кремлі хибно сприйняли терплячість Трампа – Держдеп
Трамп, фото: Getty Images

У Державному департаменті США заявили, що в Кремлі хибно інтерпретували терплячість американського президента Дональда Трампа, але "час для неправильних інтерпретацій минув".

Джерело: речниця зовнішньополітичного відомства США Теммі Брюс, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Брюс: "Він (Трамп – ред.) був терплячим, і це, напевно, невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув".

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Деталі: Брюс нагадала, що Трамп говорив про запровадження санкцій, а також вторинних санкцій, "бо певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти".

Вона зазначила, що президент має повноваження щодо введення таких обмежень, і це рішення залежить від нього.

Пряма мова Брюс: "Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він – серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу".

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Що передувало: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати очікувати від російської сторони кроків, які приведуть до закінчення війни в Україні.

Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.

Нагадаємо: Раніше Трамп заявив про своє розчарування Владіміром Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

Український президент Володимир Зеленський привітав новий дедлайн Трампа для Росії.

ТрампСШАРосіяросійсько-українська війна
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