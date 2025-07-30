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В Кремле ошибочно восприняли терпение Трампа – Госдеп

Ольга ГлущенкоСреда, 30 июля 2025, 01:42
В Кремле ошибочно восприняли терпение Трампа – Госдеп
Трамп, фото: Getty Images

В Государственном департаменте США заявили, что в Кремле ошибочно интерпретировали терпение американского президента Дональда Трампа, но "время для неправильных интерпретаций прошло".

Источник: спикер внешнеполитического ведомства США Темми Брюс, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Брюс: "Он (Трамп – ред.) был терпеливым, и это, наверное, неверно восприняли некоторые люди. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло".

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Детали: Брюс напомнила, что Трамп говорил о введении санкций, а также вторичных санкций, "поскольку некоторые страны получают выгоду от покупки российской нефти".

Она отметила, что у президента есть полномочия по введению таких ограничений, и это решение зависит от него.

Прямая речь Брюс: "Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру".

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Что предшествовало: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп теряет терпение и желание продолжать ожидать от российской стороны шагов, которые приведут к окончанию войны в Украине.

Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России, чтобы она прекратила военные действия против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.

Напомним: Ранее Трамп заявил о своем разочаровании Владимиром Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский приветствовал новый дедлайн Трампа для России.

ТрампСШАРосcияроссийско-украинская война
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