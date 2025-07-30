Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Середа, 30 липня 2025, 03:10
Ворог просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині – DeepState
карта DeepState

Аналітичний проєкт DeepState у ніч проти 30 липня повідомив про просування окупаційних російських військ біля низки населених пунктів на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда та в Яблунівці".

Реклама:

Нагадаємо: Російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля і ставить під загрозу оточення українські сили під Покровськом і Мирноградом. Військові просять звернути на це увагу вищого командування.

На фронті за минулу добу відбулось 139 бойових зіткнень, з них 48 – на Покровському напрямку.

Донецька областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоРосіяни атакували Харків БпЛА: виникла пожежа, є постраждалі
"Буде працювати бездоганно": Свириденко прокоментувала мораторій про перевірку бізнесу
Bihus.Info: Фігурантка справи Чернишова будує елітні маєтки в Козині
Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат
Російський мільярдер програв суд у Британії – санкції щодо нього не скасують
В ЄС розповіли про вимоги фон дер Ляєн на переговорах з Зеленським щодо "антикору"
Усі новини...
Донецька область
Військові попереджають про ризик оточення під Покровськом і Мирноградом
Росіяни скинули на Костянтинівку три авіабомби: поранених рятували поліцейські парамедики
Росіяни атакували FPV-дроном пожежний автомобіль у Костянтинівці: двоє поранених
Останні новини
04:04
фото, відеоБіля берегів Камчатки стався землетрус, є загроза цунамі
03:40
Аварія вертольота Бундесверу: загинули щонайменше двоє людей
03:10
Ворог просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині – DeepState
02:32
Президентка Молдови: вступ до ЄС у 2028 році – "складно, але можливо"
01:56
оновленоРосіяни атакували Харків БпЛА: виникла пожежа, є постраждалі
01:42
У Кремлі хибно сприйняли терплячість Трампа – Держдеп
00:52
Санду не бачить, з ким створити проєвропейську коаліцію після виборів у Молдові
00:42
У Миколаєві та на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ
00:12
У четвер Рада може розглянути зміни до бюджету-2025 щодо фінансування армії – Стефанчук
23:53
Трамп дозволив Nvidia продати 300 тисяч чипів Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: