Ворог просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині – DeepState

Аналітичний проєкт DeepState у ніч проти 30 липня повідомив про просування окупаційних російських військ біля низки населених пунктів на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда та в Яблунівці".

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Нагадаємо: Російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля і ставить під загрозу оточення українські сили під Покровськом і Мирноградом. Військові просять звернути на це увагу вищого командування.

На фронті за минулу добу відбулось 139 бойових зіткнень, з них 48 – на Покровському напрямку.