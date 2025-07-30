Ворог просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині – DeepState
Середа, 30 липня 2025, 03:10
Аналітичний проєкт DeepState у ніч проти 30 липня повідомив про просування окупаційних російських військ біля низки населених пунктів на Донеччині.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда та в Яблунівці".
Реклама:
Нагадаємо: Російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля і ставить під загрозу оточення українські сили під Покровськом і Мирноградом. Військові просять звернути на це увагу вищого командування.
На фронті за минулу добу відбулось 139 бойових зіткнень, з них 48 – на Покровському напрямку.