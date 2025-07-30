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Враг продвинулся возле ряда населенных пунктов в Донецкой области – DeepState

Ольга ГлущенкоСреда, 30 июля 2025, 03:10
Враг продвинулся возле ряда населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
карта DeepState

Аналитический проект DeepState в ночь на 30 июля сообщил о продвижении оккупационных российских войск возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся у Разиного, Темировки, Малеевки, Александрограда и в Яблоновке".

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Напомним: Российское наступление на трассе Покровск-Константиновка стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья и ставит под угрозу окружения украинские силы под Покровском и Мирноградом. Военные просят обратить на это внимание высшего командования.

На фронте за прошлые сутки произошло 139 боевых столкновений, из них 48 – на Покровском направлении.

Донецкая областьроссийско-украинская война
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