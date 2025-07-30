У ГУР заявили, що дістали нові докази викрадення Росією українських дітей

Головне управління розвідки повідомило, що отримало нові докази викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Джерело: ГУР МОУ в Telegram

Дослівно розвідка: "У межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів так званого "уряду Криму". На цих ресурсах зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України".



Деталі: Зазначається, що фахівці ГУР отримали доступ до "кількох тисяч списків" вивезених дітей. А також до характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення викраденим дітям-сиротам нових опікунів з числа громадян РФ, адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей.

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фото ГУР

За словами представника розвідки Андрія Юсова, "тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією" про викрадення українських дітей уже передали до правоохоронних органів.

фото ГУР

"Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину", – переконаний представник ГУР.

Передісторія:

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