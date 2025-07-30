У ГУР заявили, що дістали нові докази викрадення Росією українських дітей
Головне управління розвідки повідомило, що отримало нові докази викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій.
Джерело: ГУР МОУ в Telegram
Дослівно розвідка: "У межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів так званого "уряду Криму". На цих ресурсах зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України".
Деталі: Зазначається, що фахівці ГУР отримали доступ до "кількох тисяч списків" вивезених дітей. А також до характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення викраденим дітям-сиротам нових опікунів з числа громадян РФ, адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей.
За словами представника розвідки Андрія Юсова, "тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією" про викрадення українських дітей уже передали до правоохоронних органів.
"Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину", – переконаний представник ГУР.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська делегація фактично визнала, що Росія викрала українських дітей, втім відмовилась говорити про точну кількість.
- Раніше Україна зазначала, що Росія незаконно депортувала щонайменше 19 546 українських дітей.