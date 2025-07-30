В ГУР заявили, что получили новые доказательства похищения Россией украинских детей

Главное управление разведки сообщило, что получило новые доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий.

Источник: ГУР МОУ в Telegram

Дословно разведка: "В рамках масштабной кибероперации разведчики получили доступ к серверам так называемого "правительства Крыма". На этих ресурсах хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины".

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Детали: Отмечается, что специалисты ГУР получили доступ к "нескольким тысячам списков" вывезенных детей. А также к характеристикам на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконным решениям о назначении похищенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан РФ, адресам новых мест проживания и расселения похищенных украинских детей.

фото ГУР

По словам представителя разведки Андрея Юсова, "тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией" о похищении украинских детей уже переданы в правоохранительные органы.

фото ГУР

"Полученная информация позволит найти и вернуть на родину похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению", – убежден представитель ГУР.

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