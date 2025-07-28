Громадські організації та ЗМІ вимагають відновити трансляції засідань Верховної Ради

Понад 50 громадських організацій та медіа закликають Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада" та завчасно публікувати порядки денні.

Джерело: рух "Чесно"

Дослівно: "Це – базова умова прозорості, яка має особливе значення зараз. Адже вже на найближчому засіданні депутати розглядатимуть надзвичайно важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

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Ці рішення впливають на антикорупційну реформу, підтримку України на міжнародній арені та євроінтеграцію. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно".

Деталі: За словами підписантів, прозорість ухвалення рішень є основою довіри парламенту.

ГО та журналісти вимагають відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради – починаючи з наступного.

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Їхня заява є відкритою для підписання.

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