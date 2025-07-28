Громадські організації та ЗМІ вимагають відновити трансляції засідань Верховної Ради
Понад 50 громадських організацій та медіа закликають Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада" та завчасно публікувати порядки денні.
Джерело: рух "Чесно"
Дослівно: "Це – базова умова прозорості, яка має особливе значення зараз. Адже вже на найближчому засіданні депутати розглядатимуть надзвичайно важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
Ці рішення впливають на антикорупційну реформу, підтримку України на міжнародній арені та євроінтеграцію. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно".
Деталі: За словами підписантів, прозорість ухвалення рішень є основою довіри парламенту.
ГО та журналісти вимагають відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради – починаючи з наступного.
Їхня заява є відкритою для підписання.
Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент підписав документ.
- У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- Після цього Зеленський пообіцяв внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
- 24 липня законопроєкт №13533 президента щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради.
- Засідання для розгляду президентського законопроєкту, яким Зеленський обіцяє забезпечити антикорупційним органам України незалежність, планується на 31 липня.