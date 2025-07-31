У Києві наслідки атаки є у 27 місцях, серед постраждалих 9 дітей і 3 поліцейських

Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва, 2 людини загинули, ще 52 постраждали, серед них 9 дітей та 3 поліцейських, які їхали на виклик.

Джерело: голова КМВА Тимур Ткаченко та голова МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова очільника МВА: "Всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Солом’янський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.



У нас 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Число, на жаль, буде зростати. Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів".

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Деталі: Він припустив, що кількість жертв теж може зрости.

"О 4:47 я отримав інформацію, що ворог вчергове поцілив прямою наводкою в житловий будинок. Святошинський район, 9-типоверхівка. Звичайний, житловий будинок... ДСНС оперативно розбирає завали. Маємо дістатися до людей, які могли опинитися під завалами зруйнованого під’їзду", – розповів Ткаченко.

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Фото ДСНС

Глава МВС Ігор Клименко додав, що серед травмованих – троє поліцейських, які їхали на виклик.

"Двох поранених людей врятували з-під завалів", – розповів міністр.

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